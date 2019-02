FINANZA Gli indizi di un nuovo 2011 in avvicinamento per l' Italia

Il win-win della FINANZA rossa Gli affari sulla Via dell'Emilia : La "finanza rossa" torna a muoversi: con un'operazione nell'aria da oltre un anno Unipol cede Unipol Banca a Bper Banca, rafforzando il suo focus assicurativo e incassando 220 milioni di euro, che saranno in parte impiegati per aumentare dal 15% al 20% la partecipazione nell'istituto emiliano e in parte per comprare, al 10% del valor nominale, un portafoglio di 1,3 miliardi di sofferenze che verranno gestite da ...

SPY FINANZA/ Gli attacchi di Ue e Fmi all'Italia per mettere in moto Draghi : Fmi e Commissione europea hanno messo l'Italia nel mirino. Ma fa tutto parte di un copione per richiamare in campo il Qe di Draghi

Giro di escort nella sua casa di Bologna - colonnello della FINANZA finisce agli arresti domiciliari : Un tenente colonnello della Guardia di Finanza di Gaeta, Alessio Costagliola, è agli arresti domiciliari nella città sul Golfo dove risiede la famiglia, per sfruttamento e...

Operazione Default - della Guardia di FINANZA - a Messina : i nomi degli arrestati : Gli appartenenti al Comando Provinciale, della Guardia di Finanza di Messina, hanno posto in essere il provvedimento dell'Operazione Default, firmato dal g.i.p. del locale Tribunale, dottoressa Maria ...

La FINANZA si riorganizza : aumentano le stazioni e gli uomini per il Soccorso Alpino : Più uomini e un quantitativo superiore di stazioni sul territorio. Soprattutto in montagna, in zone dove il rischio valanghe è maggiore. Questo uno degli aspetti più significativi dell’imponente ristrutturazione operata in tutta Italia dalla Guardia di Finanza che permetterà a reparti come il Sagf (Soccorso Alpino) di essere ancor più presente e pr...

Gli studenti del comprensivo 'Santa Chiara' incontrano la FINANZA - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Oggi, circa 70 studenti dell'Istituto comprensivo "Santa Chiara" di Brindisi hanno incontrato i finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza per parlare di cultura della legalità ...

Gli studenti si mettono in gioco con le Olmpiadi di economia e FINANZA : ... in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, guidato da Annamaria Lusardi , dalla sede del Ministero dell'economia. L'...

SPY FINANZA/ La terza guerra mondiale a pezzi degli Usa : Mentre sale lo scontro tra Pentagono e John Bolton, il conflitto in Siria potrebbe riaccendersi, mentre gli Usa guardano anche al Sud America

Lo zoo della FINANZA. Dagli squali ai rinoceronti - ecco come i nostri risparmi seguono l'istinto animale : Questa espressione è presa spesso in prestito dal mondo della finanza per descrivere shock imprevisti. Lo stesso Taleb si è ispirato alla frase de poeta latino Giovenale 'rara avis in terris nigroque ...

Crozza : “Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del ministro : “Un bacione agli artigiani della FINANZA” : Maurizio Crozza, nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bersagliere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

In gommone fra Tunisi e Lampedusa - 14 fermi. La FINANZA sequestra il tesoro degli scafisti : Sigilli a un ristorante di Mazara, a una casa bunker e a un’azienda agricola. Bloccati beni per tre milioni di euro

FINANZA & MERCATI/ Così l'economia Usa è finita sugli scogli : Oggi gli Stati Uniti si trovano sugli 'scogli' dell'economia mondiale globale, spinti dalla forza che sta acquisendo la Cina

I migliori film sulla FINANZA degli ultimi 40 anni - : Too Big to Fail , 2011, Nel 2008, i mercati mondiali vengono colpiti dalla crisi economica, il ministro del tesoro americano Henry Paulson deve attuare un piano di salvataggio dell'economia americana.

SPY FINANZA/ Gli ultimi dati da incubo dei mercati : Una nuova crisi finanziaria pare davvero alle porte. Servirebbe un miracolo, stando ai segnali che stanno arrivando dai mercati