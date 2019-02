ilnapolista

: Ferrero sta vendendo la Sampdoria per 100 milioni. Vialli intermediario e presidente - SSCNapoliNews : Ferrero sta vendendo la Sampdoria per 100 milioni. Vialli intermediario e presidente - ferrero_paolo : RT @Wu_Ming_Foundt: Oggi il crapula sarà a #Basovizza. Si farà un selfie ridacchiante dicendo cosa sta per mangiare e bere? Comunque dobbia… - RINALDI_SPA : Il Nuovo T-Cross sta arrivando… ?? Rinaldi Torino | Corso Marche 74 ?? Rinaldi Rivoli | Via Ferrero 6 ?? Valmotor Ciri… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) C’è posto per un solo produttore cinematografico in serie A. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, infatti, l’attuale patron blucerchiatostarebbe trattando la cessione del 100% delle quote del club per circa 100di euro. Mercoledì a Londra previsto un incontro in cui saranno presenti i viceFiorentino (già protagonista nell’acquisizione della Roma da parte di Pallotta) e Romei e i rappresentati di un fondo americano portato all’attenzione dida Gianluca, che con la nuova proprietà potrebbe ricoprire addirittura il ruolo diIldella Figc, Gabriele Gravina, nei giorni scorsi abbia fornito due indizi riguardo a questa trattativa: “Il nostro calcio ha ritrovato appeal – ha detto il numero 1 del calcio italiano – presto potrebbero entrare fondi internazionali molto solidi sul ...