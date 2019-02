Fed Cup Svizzera-Italia 3-0 | Giorgi ko con la Bencic nell' incontro decisivo

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia 3-1. Sara Errani e Martina Trevisan vincono l’ininfluente doppio : Punto della bandiera per l’Italia della Fed Cup di tennis: in Svizzera l’ininfluente doppio, giocato a punteggio acquisito, va alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Martina Trevisan, le quali battono 7-6 (5) 3-6 [10-5] la coppia elvetica formata da Timea Bacsinszky e Stefanie Voegele in poco meno di due ore di battaglia. Nel primo set le azzurre vanno sotto 0-3 con due break di svantaggio, ne recuperano uno ma poi perdono ...

Fed Cup – Punto della consolazione per l’Italia : Errani e Trevisan vincono il doppio : Nonostante il ko contro la Svizzera, per l’Italia c’è un piccolo motivo per sorridere: Sara Errani ritorna alla vittoria, nel doppio, insieme a Martina Trevisan Netto ko per l’Italia nella sfida del World Group II contro la Svizzera. Azzurre ‘tradite’ dai singolari con la doppia sonfitta della Giorgi e il ko nella gara inaugurale di Sara Errani. Proprio dalla tennista romagnola però arriva l’unico segnale positivo che permette di abbozzare ...

Fed Cup 2019 : Svizzera-Italia 3-0 - disfatta a Biel. Bencic supera Giorgi - azzurre ai play-out del World Group II : disfatta a Biel (Svizzera) per il tennis italiano. Nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2019 la selezione di Tathiana Garbin esce sconfitta dalla sfida contro la compagine elvetica, perdendo il terzo singolare della serie e consentendo alle padrone di casa di archiviare la pratica (3-0). E’ stata Belinda Bencic (n.45 del ranking) a superare con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco la nostra Camila Giorgi (n.28 ...

LIVE Svizzera-Italia - Fed Cup 2019 in DIRETTA : 10 febbraio - Bencic-Giorgi (6-2) : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, incontro valido per il World Group II della Fed Cup di tennis. Servirà il miracolo alle azzurre in quel di Biel. Sul cemento elvetico le nostre portacolori sono sotto 2-0 dopo aver perso i primi due singolari nella giornata di ieri: Sara Errani è stata presa letteralmente a pallate da Belinda Bencic mentre Camila Giorgi non è stata all’altezza delle sue ultime prestazioni contro ...

Svizzera-Italia - Fed Cup 2019 oggi (10 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le azzurre in campo : Servirà un’impresa all’Italia nella seconda giornata della sfida di Fed Cup contro la Svizzera. Le azzurre si trovano sotto per 2-0 dopo le sconfitte di Sara Errani e Camila Giorgi e sono obbligate a vincere entrambi i singolari ed il doppio per completare una rimonta che avrebbe veramente del miracoloso. Anche oggi torneranno in campo sempre Giorgi ed Errani. La marchigiana se la vedrà contro Belinda Bencic e solo una sua vittoria ...