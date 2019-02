Fed Cup Italia-Svizzera 3-0 | Giorgi ko con la Bencic nell' incontro decisivo

Fed Cup 2019 - Giorgi ko contro Bencic : Svizzera-Italia 3-0 : Nella sfida tra le numero 1, Belida Bencic ha vinto in due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 17 minuti su Camila Giorgi, che incassa la sesta sconfitta su nove singolari disputati in carriera nella ...

Fed Cup 2019 : Svizzera-Italia 3-0 - disfatta a Biel. Bencic supera Giorgi - azzurre ai play-out del World Group II : disfatta a Biel (Svizzera) per il tennis italiano. Nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2019 la selezione di Tathiana Garbin esce sconfitta dalla sfida contro la compagine elvetica, perdendo il terzo singolare della serie e consentendo alle padrone di casa di archiviare la pratica (3-0). E’ stata Belinda Bencic (n.45 del ranking) a superare con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco la nostra Camila Giorgi (n.28 ...

Svizzera-Italia - Fed Cup 2019 oggi (10 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le azzurre in campo : Servirà un’impresa all’Italia nella seconda giornata della sfida di Fed Cup contro la Svizzera. Le azzurre si trovano sotto per 2-0 dopo le sconfitte di Sara Errani e Camila Giorgi e sono obbligate a vincere entrambi i singolari ed il doppio per completare una rimonta che avrebbe veramente del miracoloso. Anche oggi torneranno in campo sempre Giorgi ed Errani. La marchigiana se la vedrà contro Belinda Bencic e solo una sua vittoria ...

Fed Cup 2019 : missione rimonta complessa per l’Italia in Svizzera. Camila Giorgi non può sbagliare se vuole dare una chance a Sara Errani : Quello che va ad aprirsi è un secondo giorno molto complicato per l’Italia, in una trasferta in Svizzera che già di suo non era semplice. A rendere più difficili le cose ci ha pensato la sconfitta di ieri di Camila Giorgi, che ha ceduto di fronte a Viktorija Golubic in una partita estremamente altalenante. Nessuno pensava che Sara Errani potesse battere Belinda Bencic al ritorno in campo dopo la squalifica, specialmente quando la versione ...

Fed Cup 2019 - Tathiana Garbin : “Ora serve un mezzo miracolo”. Camila Giorgi : “Volevo vincere”. Errani : “Felice per il rientro” : L’Italia si trova sotto 0-2 contro la Svizzera nel match del primo turno del World Group II di Fed Cup, la nostra Nazionale ha incominciato malissimo la sfida di Biel e ora è chiamata a una clamorosa rimonta nella seconda giornata per garantirsi la possibilità di spareggiare per entrare nel primo gruppo di merito, altrimenti dovremo lottare per evitare la retrocessione nella Serie C della massima competizione tennistica a squadre di tennis ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nel Gruppo Mondiale I Bielorussia e Francia con un piede in semifinale : La prima giornata dei quarti di finale del Gruppo Mondiale I di Fed Cup ci restituisce la Bielorussia (avanti in Germania per 0-2) e la Francia (0-2 in casa del Belgio) con un piede in semifinale, mentre decreta il perfetto equilibrio (1-1) in Repubblica Ceca-Romania ed USA Australia. Repubblica Ceca-Romania 1-1 Scontro tra titani quello che si prospetta nel singolare che aprirà il confronto domani: oggi portano il punto alle rispettive ...

