Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla : Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla diretta Europa League in streaming e TV, Dove si vede La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono ...

Sedicesimi di finale Europa League 2019 : date - orari e calendario : Sedicesimi di finale Europa League 2019: date, orari e calendario L’appuntamento con l’Europa League ritorna con un anticipo del martedì. I Sedicesimi di finale avranno infatti inizio martedì 12 febbraio e termineranno giovedì 21 febbraio. Sono 3 le italiane impegnate nella seconda competizione europea: Napoli, Lazio e Inter. Tutte e tre lotteranno per giungere alla finale di Baku, riportando in alto la qualità del calcio ...

Europa League - in palio la possibilità di fare la mascotte in Napoli-Zurigo : mascotte Napoli-Zurigo – La UEFA ha deciso di mettere in palio un’esperienza emozionante e divertente per tutti i piccoli appassionati di calcio. Sul sito uefa.com si è infatti aperto un concorso per poter partecipare come mascotte all’incontro tra Napoli e Zurigo, che andrà in scena il 21 febbraio 2019. Premier League, fino a 700 sterline […] L'articolo Europa League, in palio la possibilità di fare la mascotte in Napoli-Zurigo è ...

Europa League - date e orari dei sedicesimi : ecco le italiane impegnate : Europa League – Insieme allo spettacolo della Champions League, che vedrà scendere in campo la Roma di Di Francesco nella giornata di martedì, ci sarà anche lo spettacolo dell’Europa League. Napoli e Inter saranno impegnate in sfide non troppo complicate con Zurigo e Rapid Vienna, mentre la Lazio di Inzaghi se la dovrà vedere con […] L'articolo Europa League, date e orari dei sedicesimi: ecco le italiane impegnate proviene da ...

Europa League - Zurigo-Napoli in diretta tv : partita in chiaro su TV8 il 14 febbraio : Tra pochi giorni si tornerà in campo per l’Europa League. In programma ci saranno i sedicesimi di finale, che vedranno impegnato il Napoli tra le italiane in gara. La squadra di Carlo Ancelotti è stata eliminata dalla fase a gironi di Champions League per differenza reti ed ora dovrà affrontare lo Zurigo. La partita d’andata sarà fissata per giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 21.00 allo Stadion Letzigrund. Per il club elvetico è un esordio ...

Inter - ecco la differenza dei ricavi tra Champions ed Europa League : In casa Inter si pensa già alla prossima stagione, almeno in termini economici. Il Corriere dello Sport spiega che in merito ai ricavi, con la qualificazione in Champions League la previsione delle 'revenues' toccherebbe quota 400 milioni di euro, mentre in caso di Europa League scenderebbe a 340.