Entra nel settimo mese di gravidanza e la regina Elisabetta la ‘spedisce’ in Marocco

Brindisi - carbone della cEntrale Enel sui campi : condannati in appello 2 manager. ‘Provincia da risarcire’ : chiesti 500 milioni : Il carbone della centrale Enel di Cerano, alle porte di Brindisi, finì per anni sui campi dei contadini che lì coltivavano frutta e verdura, sporcando il raccolto e rendendolo invendibile. Lo ha stabilito, confermando la sentenza di primo grado, la corte d’appello di Lecce condannando a 9 mesi di reclusione per imbrattamento i dirigenti dell’azienda elettrica Calogero Sanfilippo, responsabile della produzione, e Antonio Ascione, ...

NBA - Gallinari trascina i Los Angeles Clippers. Russell Westbrook Entra nella storia : ROMA - Tante sorprese nella notte NBA , a partire dalle grandi rimonte firmate Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers . Russell Westbrook raggiunge Wilt Chamberlain ed entra nella storia con la ...

L’Inter nel segno del Toro : Lautaro Entra segna e salva Spalletti : L’Inter nel segno del Toro, entra segna e salva Spalletti, finalmente torna in campo Nainggolan: l’anima selvaggia capace di accendere la squadra, il trampolino per le punte che mancava.Il Ninja è stato l’unica scintilla di un primo tempo spento, ha trascinato la squadra anche a inizio ripresa, firmando il primo tiro in porta, e al 34’ ha innescato il gol­ partita di Lautaro, entrato due minuti prima.Ciò significa che Nainggolan e ...

Oroscopo di domani 11 febbraio : la Luna Entra nel segno del Toro - volano Cancro e Vergine : L'Oroscopo di domani 11 febbraio 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul prossimo lunedì. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Ebbene, proprio alla ripartenza del periodo settimanale ad avere il positivo supporto da parte degli astri saranno solamente due, scelti ...

Che cosa c'Entra Mosca nella crisi tra Francia e Italia : Giovedì scorso la Francia ha richiamato a Parigi Christian Masset, il suo ambasciatore a Roma. La maggior parte dei media Italiani ha spiegato questa crisi diplomatica come il vertice dell'escalation tra i due paesi – e le due visioni politiche che essi hanno dell'Europa e del mondo – in vista delle

Entravano nelle case per fare dei lavori e le svaligiavano : tre arresti : VILLA CASTELLI - Riuscivano a farsi accogliere in casa delle vittime con il pretesto di eseguire dei lavoratori di natura termoidraulica. Poi, una volta guadagnata la fiducia dei malcapitati, si ...

La Svp non Entra nella maggioranza : La Svp anche se nella giunta provinciale di Bolzano si è alleta alla Lega a livello nazionale non entra nella maggioranza. 'Abbiamo espresso voto contrario sia in sede di voto di fiducia che nel voto ...

Energia del territorio : la CEntrale Idroelettrica Alcantara I Salto di Enel Green Power aprirà le porte ai visitatori : Dalle acque del fiume Alcantara, ogni giorno, viene prodotta Energia pulita all’interno dell’impianto idroelettrico di Castiglione di Sicilia (Ct), che è in grado di soddisfare il fabbisogno delle comunità vicine in modo naturale, sicuro e sostenibile. Dalle stesse acque dell’Alcantara e dai numerosi affluenti – che dai territori di Castiglione e Francavilla di Sicilia scendono alle pendici dell’Etna – vengono coltivati da ...

Isola dei famosi 2019 : Ariadna Romero Entra nel cast (Anteprima Blogo) : Domenica nuova puntata dell'Isola dei famosi e nuovi arrivi nel cast del programma più avventuroso della televisione italiana. E' di poche ore fa l'annuncio dell'arrivo in Honduras nella puntata di domenica prossima di Soleil Sorgè e dell'approdo di Jeremias Rodriguez in fase di convalescenza dopo l'infortunio alla mano che lo ha colpito pochi giorni prima di partire per l'Isola. Ma non saranno gli unici "innesti" nel cast dell'Isola dei ...

Sanremo Entra nel vivo. Michelle Hunziker ruba la scena : E se la politica deve uscire dalla porta, come dicono , quasi, tutti qui, rientra dalla finestra quando Bisio ironizza sull'ignoranza social e intona, con la Hunziker, la "Lega dell'amore". Che ...

È stato raggiunto un accordo di pace nella Repubblica CEntrafricana : Martedì il governo della Repubblica Centrafricana ha raggiunto un accordo di pace con 14 gruppi armati per porre fine a oltre cinque anni di guerra civile, che ha causato migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Il conflitto era

Ex-Otago - Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo - l’indie rock Entra ancora nelle case degli italiani : Definire l'indie è spesso imbarazzante, perché siamo ben lontani dalla circoscrizione di un genere musicale: Ex-Otago, Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo potrebbero creare un ossimoro. Chiunque abbia a che fare con l'indie odia parlare di stile musicale, perché quella parola racchiude un'attitudine rispetto all'industria discografica, rispetto al mainstream e rispetto a qualunque cosa che sia il già sentito, il già visto e il già ...

Eni Entra nel mercato delle energie rinnovabili in Australia : Eni rafforza la sua presenza in Australia . Attraverso Eni Australia Ltd ha completato l'acquisizione del progetto per la realizzazione della centrale fotovoltaica a Katherine , nel Territorio del ...

Aumento elettricità prodotta nel 2018 da cEntrali atomiche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia