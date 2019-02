Emissioni zero - Le auto elettriche da comprare nel 2019 FOTO GALLERY

Volkswagen e-Buggy concept - a Ginevra rinasce la California anni ’70 a Emissioni zero – FOTO : Ormai la Volkswagen ci ha abituato alle “operazioni” retrò, magari con reinterpretazione in chiave moderna di icone del passato. Era successo con mostri sacri come il Bulli o il Maggiolino, ora è il turno dei buggy. Ma si, le vetturette da spiaggia senza porte nè tetto che spopolavano negli anni ’70. Che ora a Wolfsburg hanno deciso di far rivivere con un’anima “verde”, ovvero a emissioni zero. Verrà ...

Ferrari : ipotesi per una monoposto a zero Emissioni di Formula E [FOTO] : L’importanza sempre maggiore che sta guadagnando il Campionato di Formula E spingerà anche i grandi marchi della Formula 1 a partecipare a questa competizione Il futuro della mobilità è a zero emissioni: tutte le Case automobilistiche internazionali stanno infatti lanciando gradualmente modelli 100% elettrici e presto ogni brand avrà uno o più modelli elettrificati in grado di soddisfare le più svariate esigenze degli automobilisti. Questo ...

Honda - a Ginevra l’elettrica che rivoluzionerà la mobilità a zero Emissioni : Entro il 2025 due terzi delle vetture Honda vanteranno motori propulsori alternativi Honda ha confermato che l’anteprima mondiale del suo prototipo di auto elettrica avverrà al Salone di Ginevra 2019, previsto il prossimo marzo. Il nuovo veicolo elettrico Honda è stato sviluppato prestando una particolare attenzione alla funzionalità e all’uso che ne verrà fatto: basta dare un’occhiata alle prime immagini del prototipo per poter apprezzare ...

Un'industria a Emissioni zero? : ... abbiamo dimostrato che si può ottenere questo risultato mettendo in campo policy ambiziose, puntando sull'innovazione e aumentando gli investimenti a un costo minimo per l'economia globale. ...

Infiniti QX Inspiration : il futuro è una strada a zero Emissioni [FOTO] : ll prototipo di SUV Infiniti QX Inspiration offre uno sguardo in anteprima sul futuro elettrico della Casa giapponese L’ Infiniti QX Inspiration è un prototipo di suv di medie dimensioni che presenta in anteprima il primo veicolo interamente elettrico della casa automobilistica. La ricerca dell’innovazione tecnologica e propulsiva è da sempre la principale ragione d’essere del brand, e l’elettrificazione costituisce ...

Nissan Leaf Nismo RC : l’auto da corsa a zero Emissioni in mostra al CES 2019 [FOTO] : Il reparto corse Nismo ha studiato un nuovo modo per dimostrare tutto il potenziale della tecnologia a zero emissioni di Nissan La nuova Nissan Leaf Nismo RC, vettura ad alte prestazioni della Nissan Intelligent Mobility, ha debuttato in Nord America presso lo stand Nissan al CES di Las Vegas. l’auto, di scena anche al Nissan Crossing a Tokyo, è stata sviluppata da Nismo, la divisione sportiva di Nissan. Partendo dall’esperienza maturata ...

Gelata sui bond spazzatura : zero Emissioni negli Usa da 40 giorni : ... al pari di altre classi di investimento come le azioni, hanno sofferto la recente ondata di volatilità che si è abbattuta sui mercati e che ha spinto gli investitori in tutto il mondo a mettere in ...

Michelin Live the Motion : sfida sulla mobilità a Emissioni zero : Si è conclusa il 29 novembre a Palermo Live the Motion, la “sfida delle idee” promossa da Michelin su mobilità a emissioni zero, durante la quale gli studenti del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Palermo si sono sfidati in una gara (pitch event) sul tema della “mobilità urbana sicura a emissioni 0: […] L'articolo Michelin Live the Motion: sfida sulla mobilità a emissioni zero sembra essere il primo su ...

2019 - la carica delle elettriche. Tutti i modelli a Emissioni zero che guideremo – FOTO : “Non è la fine. Ma è, forse, la fine del principio”. In fatto di sbarchi e invasioni e scossoni al mercato, in questo nuovo 2019 Winston Churchill avrebbe centrato la migliore inquadratura. Le vetture elettriche saranno la protagoniste dei prossimi 12 mesi dell’auto, come sempre sotto i riflettori di una politica che le vede come argomento elettorale e spendibile, ma finalmente anche sotto quelli della pratica, con una ...

Inquinamento da riscaldamento urbano : le pompe di calore di nuova generazione come strumento per una città a Emissioni zero : Gli edifici residenziali registrati in Italia sono circa 12,1 milioni e appena il 32% (poco meno di 4 milioni) risulta essere in uno stato di conservazione ‘’ottimo’’. Se poi parliamo dei condomini con più di 9 unità abitative (550.000) ben 125.000 si trovano in uno stato di conservazione “mediocre” o “pessimo” e dovrebbero essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni ...

Clima - Avvenia : zero Emissioni al 2050 solo con nuovi modelli sociali - economia circolare e innovazione : Efficienza energetica, nuovi modelli sociali ed economici: sono questi gli strumenti chiave per raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’ entro il 2050, individuando nell’abbattimento del 65% delle emissioni di gas serra entro dieci anni un obiettivo ineludibile per contrastare il cambiamento Climatico. In attesa di conoscere gli esiti della 24ª Conferenza per il Clima, in corso in questi giorni a Katowice (Polonia), Avvenia, società del gruppo ...