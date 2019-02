Emiliano Sala | il Nantes riserva un omaggio da brividi all' attaccante | FOTO

Emiliano Sala - calciatori finanziano le ricerche del pilota scomparso | : Il mondo del calcio francese e britannico si è mobilitato per raccogliere i fondi necessari a proseguire le ricerche di David Ibbotson, che con il campione argentino era a bordo del velivolo inabissatosi ...

Morto Emiliano Sala - il ricordo allo stadio del Nantes [FOTO] : 1/4 AFP/LaPresse ...

Morto Emiliano Sala - raccolta fondi anche per il pilota ed arrestati due tifosi per un gesto vergognoso : Il mondo del calcio è sotto shock per la morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono state raccolte al momento ...

Dramma Emiliano Sala – Scempio allo stadio - i tifosi del Southampton imitano il gesto dell’aerero [VIDEO] : Che vergogna al Saint Mary’s Stadium: tifosi del Southampton imitano volo dell’aeroplano, nessun rispetto per la morte di Emiliano Sala Davvero incredibile quanto accaduto ieri durante la partita tra Southampton e Cardiff: i tifosi non hanno rispetto nemmeno di fronte alla morte. In un giorno dedicato interamente ad Emiliano Sala, il cui corpo è stato trovato qualche giorno fa dentro l’abitacolo dell’aeroporto su ...

Offese choc a Emiliano Sala : vergogna allo stadio - : La tragedia aerea di Emiliano Sala ha sconvolto tutto il mondo del calcio, a cominciare da quello francese e inglese. Ecco perché sorprendono e indignano profondamente i fatti vergognosi avvenuti durante la partita di Premier League tra Southampton e ...

Emiliano Sala - "tifosi" lo deridono mimando il gesto dell'aereo : bufera in Premier League : Due tifosi del Southampton sono stati ripresi mentre mimavano il gesto dell'aereo verso il settore riservato ai fan del...

Emiliano Sala - l'ultimo tributo del Nantes : 'contro il Nîmes biglietti a 9 euro' : l'ultimo bel gesto del Nantes per Emiliano Sala, biglietti a 9 euro per la sfida contro il Nîmes Dopo il riconoscimento del corpo di Emiliano Sala , recuperato dal relitto dell'aereo inabissato nel ...

Emiliano Sala - "9 per sempre" : il Nantes ha ritirato la sua maglia : Il presidente del Nantes, Waldemar Kita, ha annunciato il ritiro della numero 9 del club, quella che l'attacante Emiliano...

Emiliano Sala - l’ultimo tributo del Nantes : “contro il Nîmes biglietti a 9 euro” : L’ultimo bel gesto del Nantes per Emiliano Sala, biglietti a 9 euro per la sfida contro il Nîmes Dopo il riconoscimento del corpo di Emiliano Sala, recuperato dal relitto dell’aereo inabissato nel Canale della Manica, il Nantes si muove per rendere omaggio al calciatore italo-argentino. La squadra, a cui apparteneva il cartellino dell’attaccante fino a 48 ore prima della sua scomparsa, ha deciso di vendere i biglietti per ...

Psg-Bordeaux nel segno di Emiliano Sala - minuto di silenzio da brividi al Parco dei Principi [GALLERY] : Rispettato il minuto di silenzio in ricordo di Emiliano Sala in Psg-Bordeaux: il Parco dei Principi si stringe al dolore della famiglia del calciatore morto Dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, il calcio si stringe intorno alla famiglia del calciatore italo-argentino scomparso a bordo del suo aereo nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio. Prima della sfida di Ligue 1 tra Psg e Bordeaux è stato infatti rispettato il minuto ...

Morto Emiliano Sala - le nuove teorie sull’incidente aereo : E’ ancora sotto shock il mondo del calcio per la morte dell’attaccante Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo si sta provando a fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Secondo come riporta anche MeteoWeb David Learnmount, ex istruttore della Royal Air Force (RAF), l’aeronautica militare del Regno Unito, ha ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Emiliano Sala - la sorella Romina : 'La tua anima brillerà per sempre nella mia' : Infinito il dolore della famiglia di Emiliano Sala, attorno alla quale si è stratto tutto il mondo dello sport, ma anche gente comune rimasta sconvolta da un destino così tragico. La sorella Romina ...

Aereo inabissato nella Manica - dopo il ritrovamento di Emiliano Sala lanciata raccolta fondi per la ricerca del pilota : “Aiutateci a portare David Ibbotson a casa” : Sono passati 20 giorni da quando il Piper Malibu su cui viaggiavano il calciatore Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota David Ibbotson, 59, è sparito dai radar mentre sorvolava la Manica. Due settimane dopo il relitto dell’Aereo è stato trovato in fondo alla Manica, circa 38km a nord di Guernsey, da un team di esperti dopo una raccolta fondi di oltre 300.000 sterline che ha permesso di intraprendere le ricerche in forma privata. Tra i rottami era ...