Elezioni in Abruzzo | instant poll | Centrodestra verso la vittoria M5S in forte calo

Elezioni regionali in Abruzzo - spoglio in corso<br>Instant poll : centrodestra in vantaggio : Aggiornamento ore 23.30 - In attesa dei risultati definitivi sull'affluenza, gli instant poll del TGLa7 danno in vantaggio il candidato del centrodestra Marco Marsilio in vantaggio tra il 41% e il 45%, mentre il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini si piazzerebbe subito dopo, con un risultato tra il 30% e il 34%. Subito dopo, tra il 22% e il 26%, ci sarebbe invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.Affluenza al 43% ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : i primi exit poll : Seggi chiusi in Abruzzo: sono stati diffusi i primi instant poll: al primo posto ci sarebbe il centrodestra con Marco Marsilio, che oscillerebbe tra il 41-45%; il centrosinistra con Giovanni Legnini sarebbe secondo, con il 30-34%. Al terzo posto ci sarebbe invece il candidato del M5S, Sara Marcozzi, che secondo la rilevazione è al 22-26%.Continua a leggere

Elezioni regionali in Abruzzo - affluenza al 43% alle 19 : Aggiornamento ore 19.35 - I dati definitivi dell'affluenza delle 19.00 in Abruzzo sono arrivati e confermano il calo già registrato alle ore 12 rispetto alle precedenti Elezioni. A quattro ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare il 43% degli aventi diritto, in calo di quasi tre punti percentuale rispetto alle Elezioni precedenti, quando il 45,16% aveva già espresso la propria preferenza.Il trend generale è confermato anche per le ...

