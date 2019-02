Ecco il piano del Nord | smantellare i ministeri Le bozze segrete di Veneto e Lombardia

Brexit - in caso di no deal Ecco il piano per evacuare la Regina e la famiglia reale : Se la Brexit dovesse concludersi con un temutissimo 'no deal', per la Regina Elisabetta II e per il resto della famiglia reale è previsto un piano di evacuazione da Londra verso un luogo segreto.Sono evidentemente molto forti i rischi di scontri e tafferugli e così, rivela il Times, il ministero dell'Interno britannico ha messo a punto il cosiddetto piano di Whitehall, simile a quello messo a punto durante la Guerra Fredda. Ora si replica con ...

Fermare l’immigrazione è possibile - Ecco il piano di Silvio Berlusconi : ecco come Fermare il problema immigrazione, secondo Silvio Berlusconi un modo ci sarebbe “Non ho criticato Salvini e la Lega per la questione Sea Watch. Avevo detto che mettendo in campo l’umanità che ci deve essere io li avrei fatti scendere. I problemi, in realtà, sono altri: per prima cosa Fermare gli imbarchi con i Paesi ricchi che intervengono in quelli di provenienza stampando moneta e portando imprese occidentali per far nascere o ...

Economia Piano Juncker - Ecco che cosa non ha funzionato : In alcuni casi, "la metodologia usata sopravvalutava la misura in cui il sostegno del Feis ha di fatto indotto investimenti supplementari nell'Economia reale". Inoltre, "gli importi indicati non ...

Bruno Alves-Juventus - Ecco la reale situazione : c’è il piano di Paratici : Bruno ALVES JUVENTUS- La Juventus si prepara a vivere le ultime ore di mercato con estrema calma e attenzione. Il nuovo infortunio di Chiellini potrebbe spingere la dirigenza juventina ad intervenire nuovamente sul mercato, anche se verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Da ciò che trapela dalle prime indiscrezioni, il problema al polpaccio del […] L'articolo Bruno Alves-Juventus, ecco la reale situazione: c’è il piano di ...

Rai - piano industriale 2019/2021 : arrivano Rai Format - Rai Doc e il canale in inglese. Ecco i dettagli : Fabrizio Salini Non solo nuove nomine e altrettante strategie di razionalizzazione dei costi. Il piano industriale 2019/2021 che l’AD Fabrizio Salini ha illustrato ieri al CdA Rai (la cui effettiva approvazione è fissata entro marzo) prevede anche la nascita di due nuove strutture interne al servizio pubblico, Rai Format e Rai Doc. L’obiettivo delle suddette direzioni è positivo: dare impulso all’industria creativa italiana, ...

E45 - in corso il sopralluogo dei tecnici sul viadotto : Ecco il piano B dell'Anas : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

Dieta della pasta : Ecco l’innovativo piano alimentare che promette di far perdere 4 kg in 7 giorni : La pasta fa dimagrire? La risposta potrebbe essere positiva, ma è necessario sapere come mangiarla. ecco una Dieta innovativa proposta da recenti studi scientifici, che permette di mangiare pasta ogni sera per sette giorni e perdere fino a 4 kg. Gli appassionati di pasta saranno al settimo cielo: i carboidrati sono sono un nemico sa combattere, e addirittura possono aiutarci a perdere peso. E’ solo necessario prendere qualche piccolo ...

Brexit - Ecco il piano B di May : Dopo la bocciatura della prima bozza di accordo una settimana fa, si allontana la data per il prossimo voto cruciale del Parlamento britannico sul piano B che Theresa May ha programmato di iniziare a ...

Matera simbolo del riscatto : Ecco il piano per il rilancio del Mezzogiorno : Matera rampa di lancio per il riscatto del Sud, dalla capitale europea 2019 della cultura la spinta per scoprire e ricostruire un Mezzogiorno diverso almeno rispetto alla narrazione abituale. Chiaro ...

Due anni fa la tragedia di Rigopiano : Ecco i fatti e le immagini di ciò che accadde in quelle drammatiche ore dopo la valanga : 1/75 LaPresse/Mario Sabatini ...

Rigopiano - l'ultima sceneggiata : Ecco gli imbarazzanti interrogaori degli indagati per depistaggio : Dal vice capo della Sala Soccorsi che dichiara che il 18 gennaio 2017 non sentì alcuna segnalazione su Rigopiano, alla funzionaria della prefettura che nega l'esistenza di brogliacci con le telefonate annotate (di cui lei stessa, in altro interrogatorio, aveva ammesso...

