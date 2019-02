Douglas Costa | like allo United Ora l' incidente è diplomatico?

Douglas Costa - ci risiamo! Like social all’interesse del Manchester United : nuova grana in casa Juventus : A Douglas Costa ‘scappa’ un Like all’interesse del Manchester United nei suoi confronti: in casa Juventus può scoppiare un caso dopo l’incidente e il party degli ultimi giorni Il comportamento di Douglas Costa rischia di diventare un vero e proprio caso nell’ambiente Juventus. Il giocatore brasiliano torna a far parlare di sé per questioni extra-campo. Dopo l’incidente d’auto a Santhià e la conseguente ‘fuga’ al party di Neymar, come se ...

Infortunati Juventus - situazione Bonucci-Chiellini : allarme Douglas Costa : Infortunati Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande […] More

Infortunio Douglas Costa - suona l’allarme : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Douglas Costa- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Douglas Costa potrebbe stare fermo per circa 15 giorni, mettendo a rischio la sua presenza in vista del match d’andata della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Come si legge sul quotidiano torinese, l’ematoma muscolare rimediato dal brasiliano durante Juventus-Parma non si […] More

Juventus-Douglas Costa - alta tensione : il calciatore risponde per le rime : Non è sicuramente una situazione positiva in casa Juventus, nelle ultime partite non sono arrivati i risultati per i bianconeri ed in più il club deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. Dopo la cessione di Benatia il caso più spinoso è diventato quello di Dybala, il calciatore argentino non ha gradito la panchina contro il Parma e nemmeno la decisione di Allegri di non essere mandato in campo nemmeno nella ripresa e ha ...

Incidente Douglas Costa – Passata la paura - il brasiliano fa festa al party di Neymar : la Juventus non gradisce : Dopo l’Incidente in cui ha distrutto la propria macchina in autostrada, Douglas Costa ha raggiunto Neymar per il suo party esclusivo a Parigi: la Juventus non ha gradito Tanta paura per i tifosi della Juventus alla notizia dell’Incidente autostradale che ha coinvolto Douglas Costa sull’A4. Il brasiliano ne è uscito illeso, a differenza della Jeep semi-distrutta vicino Santhià: come detto, solo un grande spavento ma niente di grave. Nella ...

Juventus - Bernardeschi lavora in gruppo. Douglas Costa salta il Sassuolo : Dopo il pareggio di sabato sera all'Allianz Stadium contro il Parma, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Massimiliano ...