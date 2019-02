Domenica In | Ultimo insultato prima della diretta | sfregio a Mara Venier | diserta la

Mahmood a Domenica IN difende Ultimo dopo le polemiche : "Gli scivoloni possono capitare" : E' il primo ad esibirsi a Domenica IN poco più di 12 ore dalla sua proclamazione come trionfatore del Festival di Sanremo 2019, è Mahmood, citato da Ultimo durante la tesa conferenza post finale che sta facendo discutere i social per la reazione nervosa del secondo classificato al brusio dei giornalisti assiepati in sala stampa dopo che lui lo ha chiamato 'ragazzo'.Il vincitore della kermesse ha cercato di non alimentare polemiche ed ha ...

Domenica In : Mahmood replica alla polemica di Ultimo contro la stampa : Mahmood ‘perdona’ Ultimo a Domenica In: le sue parole Mara Venier, con qualche problema di salute, ha incoronato Mahmood vincitore di Sanremo a Domenica In nella puntata del 10 febbraio: “Amore della zia, hai vinto tu!”. Il cantante di ‘Soldi’ si è sottoposto ai giudizi dei giornalisti presenti al Teatro Ariston e si è lasciato andare ad un commento sulle parole dure che Ultimo ha riservato durante la ...

Rugby - Pro14 2019 : Domenica il primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...

