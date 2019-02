Domenica In - Il volo assenti : linciati in diretta - "il cartello dei cantanti". Furia di Mara Venier : Veleni e sospetti dopo la fine del Festival di Sanremo. Veleni e sospetti che si riversano a Domenica In di Mara Venier. Il punto è che Ultimo e Loredana Bertè non si sono presentati in segno di protesta contro la kermesse. Ma non solo: secondo alcune ricostruzioni, ci sarebbe un "cartello di cantan

Sanremo : Ultimo e Bertè disertano Domenica In - i giornalisti danno delle 'm***e' a Il Volo : Il giorno successivo alla finalissima del Festival di Sanremo, non accennano a placarsi le polemiche sulla classifica stilata dalle varie giurie votanti. Ultimo e Loredana Bertè, in segno di protesta per il comportamento di alcuni giornalisti, non si sono presentati alla diretta di Domenica In, dedicata alla kermesse di Rai Uno. Francesco Facchinetti, attraverso il suo account Twitter, ha invece reso pubblico un video in cui si vede la sala ...

Il Volo non vanno a Domenica In a causa di un impegno : scoppia la polemica : Il Volo non si presentano a Domenica In per la puntata speciale di Sanremo: ecco perché Grandi assenze questo pomeriggio a Domenica In, anche il gruppo Il Volo non prende parte alla puntata speciale di Sanremo. Mara Venier avrebbe dovuto intervistare anche loro, i quali si sarebbero dovuti nuovamente esibire sul palco dell’Ariston. Piero Barone, […] L'articolo Il Volo non vanno a Domenica In a causa di un impegno: scoppia la polemica ...

Mahmood a Domenica IN difende Ultimo dopo le polemiche : "Gli scivoloni possono capitare" : E' il primo ad esibirsi a Domenica IN poco più di 12 ore dalla sua proclamazione come trionfatore del Festival di Sanremo 2019, è Mahmood, citato da Ultimo durante la tesa conferenza post finale che sta facendo discutere i social per la reazione nervosa del secondo classificato al brusio dei giornalisti assiepati in sala stampa dopo che lui lo ha chiamato 'ragazzo'.Il vincitore della kermesse ha cercato di non alimentare polemiche ed ha ...

Serie A Pallavolo - la preview della 19ª Giornata – Apre le danze il derby Bergamo Brescia : Domenica Pomì-Savino Del Bene : Samsung Volley Cup: riprende il Campionato con il derby Zanetti-Banca Valsabbina. domenica c’è Pomì-Savino Del Bene. A Firenze e Monza duelli Play Off Disputate le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, con il successo finale dell’Igor Gorgonzola Novara, si torna a parlare di Samsung Volley Cup, il Campionato giunto alla 19^ Giornata della Regular Season. In testa proprio le azzurre di Massimo Barbolini in compagnia ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna in campo Domenica - al PalaGeorge arriva il Club Italia Crai : I precedenti tra Club Italia Crai e Banca Valsabbina Millenium Brescia sono tre, disputati tra tra le stagioni 2017-18 in A2 e 2018-19 in A1. Le Leonesse sono sempre riuscite ad imporsi Archiviata l’amara trasferta toscana con la sconfitta per 3-0 contro Firenze, la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola è ritornata al lavoro per preparare la terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1. Tra le mura ...

Pallavolo – Domenica Millenium Brescia ancora al PalaGeorge : alle 17 arriva la capolista Novara : Un roster da brividi e un cammino in campionato praticamente impeccabile: l’Igor Gorgonzola si presenta a Montichiari in grande spolvero. A Brescia servirà una prestazione super per contrastare le piemontesi Al via il girone di ritorno della Samsung Volley Cup di serie A1. La Leonesse della Banca Valsabbina Brescia, dopo aver chiuso la prima parte della stagione con un brillante nono posto ed aver cullato il sogno di centrare la ...

Pallavolo – Domenica è il Bulloneria Day : regalo speciale per i primi 2500 spettatori di Modena-Verona : Domenica è il Bulloneria Day, continua la prevendita anche per la gara con Castellana con la promozione studenti attiva! Il match di Domenica tra Azimut Leo Shoes Modena Volley e Calzedonia Verona è il Bulloneria Emiliana day, ai primi 2500 spettatori della partita di campionato di Domenica verranno distribuite gratuitamente le magliette con l’hastagh #ANCHEIOTIFOMODENA. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti su ...

Pallavolo – Domenica ore 17 la Valsabbina è chiamata al difficile esame Saugella a Monza : Alla Candy Arena le saugelle ricevono un Brescia in fiducia ma che deve guadagnare cinismo nei momenti chiave. Le padrone di casa hanno liquidato Pomì in 3 set senza sbavature lunedì scorso, dando grande prova di forza Trasferta brianzola per la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le Leonesse di coach Enrico Mazzola Domenica 16 dicembre alla Candy Arena di Monza (ore 17) sfideranno il Saugella Team, nella decima giornata d’andata ...

Pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di Domenica 17 contro Yamamay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : impegno complicato per la Millenium Brescia - Domenica la sfida con la Pomì : domenica per Brescia la prima volta ufficiale al PalaRadi, fischio d’inizio alle 17. Casalmaggiore favorita ma le Leonesse ci vogliono provare Dopo la sosta di campionato le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorneranno sul taraflex per l’ottava giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup Serie A1. domenica 2 dicembre (ore 17) le ragazze di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli sfideranno la Pomì ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : l’ottava giornata è tutta di Domenica : Big match a Novara e Busto Arsizio, impegni interni per Pomì e Imoco. La Zanetti cerca il tris, Il Bisonte a Cuneo. Live su LVF TV Si disputa tutta di domenica l’ottava giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, neo capolista solitaria dopo il successo ottenuto al PalaVerde nel recupero di mercoledì scorso, affronterà un altro impegno complicato, contro la Saugella Team Monza. Per ...