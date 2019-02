Domenica In | Enrico Nigiotti e la sconcertante battuta erotica su Mara Venier | Rai

Enrico Montesano sfotte Di Maio e M5s a Domenica in/ Video sparito su RaiPlay : Pd "la nuova Rai oscurantista" : Enrico Montesano a Domenica In sfotte M5s, il Reddito di Cittadinanza e Di Maio: bufera social, sparisce il Video su RaiPlay. Pd, 'Rai oscurantista'

Enrico Montesano a Domenica In con Mara Venier - l'aneddoto hot : «Ricordi quando ti toccavo...?» : Dal teatro al cinema, passando per la televisione: Enrico Montesano può vantare una lunga e ricchissima carriera. L'attore romano, ospite di Mara Venier a Domenica In , ha esordito ringraziando la ...

Domenica In - Enrico Montesano scherza sul Movimento 5 Stelle. Mara Venier : "Non mettermi nei guai!" : A quanto pare nei programmi del daytime di Rai1 è proibito parlare di politica. Non si spiega altrimenti la reazione a Domenica In di Mara Venier, che nel corso di un'intervista ad Enrico Montesano, ha fatto delle battute - per la verità piuttosto innocue - sul Movimento 5 Stelle, azionista di maggioranza del governo gialloverde.Il comico romano, dapprima ha rispolverato solo con la voce la romantica donna inglese: "Il reddito di ...

Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli - Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo di Mino Reitano tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli, Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo ...

Domenica in - Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta : Risate e lacrime anche nell’ultima puntata di Domenica In in onda il 9 dicembre: ospite dell’intervista con Mara Venier Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un lato certamente meno conosciuto del solito quando ha parlato del papà scomparso alcuni anni fa e della sua amata Flora Canto. Il clima disteso e conviviale si è fatto decisamente più serio quando dalla regia hanno trasmesso un video relativo ad uno spettacolo teatrale diverso ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Domenica In - Enrico Brignano e quel video sul papà morto : strazio e lacrime da Mara Venier : Si sono commossi Enrico Brignano e Mara Venier a Domenica In quando l'intervista ha toccato il doloroso tema dell a morte del padre dell'attore. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime dopo ...

