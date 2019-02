Domenica 10 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Domenica 10 febbraio : ... 16.40 2 DRAGON TRAINER " IL MONDO NASCOSTO 96 MIN 19.20 2 CREED II 130 MIN 21.50 3 BTS WORLD TOUR " LOVE YOURSELF IN SEOUL " THE SPACE EXTRA 130 MIN 14.00 3 DRAGON TRAINER " IL MONDO NASCOSTO 96 MIN ...

Oroscopo Paolo Fox domani - Domenica 10 febbraio 2019 : Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione

Domenica 17 febbraio al Movicentro di Acqui - "Orientiamoci" : ... inoltre, 4 diverse presentazioni multimediali dedicate a temi specifici: si comincerà alle 11 con "Il mondo del Design", poi "Ingegneria, prendila con filosofia" alle 12.30, "Il mondo del Fashion ...

Meteo - le previsioni di Domenica 10 febbraio - : domenica di nubi e pioggia in Italia, con possibili nevicate al Nord. In Toscana, dalle 8 di mattina alla mezzanotte, è stato diramato un bollettino di allerta gialla per maltempo. LE previsioni

Domenica 10 febbraio a Roma un'aurora boreale molto particolare : Dopo 160 anni il magico fenomeno dell'aurora boreale torna a Roma. Sulla cupola Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, l'aurora sarà proiettata in live streaming direttamente dalla Lapponia. Grazie al supporto creativo di Pukki Visual, un'agenzia specializzata in produzione visiva, è stata posizionata una webcam presso l'osservatorio di Geofisica di Sodankylä, dell'Università di Oulu. Il clou dell'evento è previsto per le 19 e sarà ...

Domenica in : ospiti oggi 10 febbraio in diretta da Sanremo : Domenica in: ospiti oggi 10 febbraio in diretta da Sanremo Come da tradizione, la puntata di Domenica In del 10 febbraio, andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Da vero e proprio dopo festival, il programma pomeridiano condotto da Mara Venier si occuperà delle curiosità e delle considerazioni che seguono, come ogni anno, il Festival della canzone italiana. Le impressioni sui presentatori, le polemiche sull'eventuale ...

Oroscopo Paolo Fox domani - Domenica 10 febbraio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli - Cancro

Smog Bologna : domani 10 febbraio in programma la quinta Domenica ecologica : domenica 10 febbraio nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche nella città metropolitana di Bologna. Oltre al capoluogo e Imola sono coinvolti i Comuni dell'agglomerato di Bologna: Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Nei comuni di Argelato e Castel Maggiore, in considerazione della situazione provocata dall'alluvione ...

Smog Modena : domani 10 febbraio torna la Domenica ecologica : Il 10 febbraio a Modena torna la domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l'area cittadina compresa all'interno delle tangenziali, secondo le regole già in vigore durante la settimana. Nella stessa giornata, al parco Novisad è in programma il mercato "Fatto in Italia", alla polisportiva Madonnina il mercatino del riuso e quello dei bambini; visite guidate alle Gallerie Estensi ...

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi spostate a Domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

Biathlon – Ancora freddo a Canmore - le sprint posticipate da sabato 9 a Domenica 10 febbraio : Biathlon, il gelo in quel di Canmore sta rendendo difficile la disputa delle gare di Coppa del Mondo in programma Un nuovo, importante, abbassamento delle temperature (tornate sotto i -25 gradi) a Canmore ha obbligato gli organizzatori della tappa di Coppa del mondo a modificare nuovamente il programma delle gare. Le sprint che erano state programmate per sabato 9 febbraio sono state posticipate a domenica 10 febbraio: gli uomini ...

Modena. Domenica 10 febbraio torna la Domenica ecologica : Il 10 febbraio a Modena torna la domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30

Milano. East Market : Domenica 17 febbraio torna il mercatino vintage : Al via domenica 17 febbraio un nuovo appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti,

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 10 febbraio 2019: Isaac tenta in tutti i modi di spiegare le cause che crearono la situazione di intimità tra lui e Antolina, ma Elsa non cambia la sua decisione e non intende perdonarlo… Don Anselmo è furioso per via delle chiacchiere su Don Berengario che Dolores sta diffondendo a Puente Viejo e non crede affatto che don Berengario sia veramente Armando, il marito di Magdalena… Carmelo e ...