Dimissioni del sindaco di Pozzallo? Interviene Città Italia

Pozzallo - le pre-Dimissioni del sindaco Ammatuna : Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dichiara: mi sento solo, pronto a dimettermi. Le pre-dimissioni del primo cittadino pozzallese

BESTEMMIA IN CONSIGLIO COMUNALE/ Era in diretta - chieste le Dimissioni del presidente del comune di Viareggio : Mentre era in corso un violento scontor al CONSIGLIO COMUNALE di Viareggio ed erano stati chiamati i carabinieri, è scappata una BESTEMMIA

Le Dimissioni dell'assessore all'Ambiente di Roma e la crisi nel Labour : DAL MONDO La Corte suprema ha bloccato una legge sull'aborto che nello stato della Louisiana avrebbe reso più difficile praticare l'interruzione di gravidanza. La decisione di bloccare la legge è ...

Le Dimissioni dell'assessore all’Ambiente di Roma e la crisi nel Labour : DALL'ITALIA Il governo francese rifiuta l'invito di Salvini. Il ministro dell’Interno aveva chiesto “un incontro col mio omologo francese per chiedere di rispedire in Italia 15 terroristi”. “Nessuno mi convoca”, ha risposto il ministro dell’Interno di Parigi, Christophe Castaner. Il vicepremier

La presidente del Consiglio comunale bestemmia in streaming. Chieste le Dimissioni : Bufera politica a Viareggio dopo che la presidente del Consiglio comunale Paola Gifuni, eletta in una lista civica che sostiene il sindaco Giorgio Del Ghingaro, durante la seduta nel corso della quale si esaminavano le osservazioni al regolamento urbanistico, ha pronunciato una bestemmia al microfono mentre era in corso la diretta streaming del Consiglio. Alessandro Santini, eletto nelle file di Forza Italia, ha immediatamente chiesto le ...

Modica - Carpentieri chiede le Dimissioni del direttivo del Consorzio Turistico : Il consigliere di opposizione al consiglio comunale di Modica, Mommo Carpentieri ha presentato un'interrogazione sulla tassa di soggiorno

Tweet choc della sindacalista Cgil : "Per Salvini non voglio Dimissioni o galera - io lo voglio morto" : Salvini deve morire. Un Tweet di Isabella Zani, fondatrice della sezione traduttori editoriali (Strade) della Cgil, accende una polemica sulle violenza verbale della contesa politica. "Non voglio che si dimetta. Non voglio che perda l'incarico. Non voglio che finisca in galera. Io lo voglio morto" scrive la sindacalista.Il vice premier, che anche grazie al suo staff abita i social con una certa frequenza, se ne è accordo prima che la ...

Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e Dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...

"Partecipazione Attiva" sulle non Dimissioni della minoranza di Sperlonga : "Non avevamo dubbi" : Ancor meno ci ha sorpreso quell' accenno manicheo a dividere il mondo in due categorie: i buoni che stanno costruendo il futuro di Sperlonga e i cattivi che, invece, amano fare i picconatori. E qui c'...

"Non hai un minimo di dignità". E il leghista chiede le Dimissioni della Mogherini : Operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la ...

Palermo - parte una raccolta firme della Lega : chieste le Dimissioni di Orlando : Sono i punti cardine della nostra petizione popolare del buon senso per Palermo - aggiunge - che dar la possibilit a tutti i cittadini, a prescindere dall'appartenenza politica, di manifestare in ...