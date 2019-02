Di Maio | Gilet gialli legittimo interlocutore per le Europee

Governo unito - Salvini difende Di Maio apertamente per la questione con i Gilet Gialli : Si registrano spesso attriti tra Salvini e Di Maio, ma probabilmente il più delle volte è soltanto “tattica”, si registra infatti la presa di posizione sulla difesa di Di Maio da parte di Matteo Salvini «I nostri rapporti? Ottimi. Facciamo anche i duetti come a Sanremo», gorgheggia Di Maio quando gli chiedono se si vogliano ancora bene. E Salvini ricambia difendendo a spada tratta il suo alleato: «Se è andato ad incontrare i Gilet ...

Luigi Di Maio - la leader dei Gilet gialli francesi lo massacra : "Nessuna alleanza con i grillini" : Nella controversa galassia che compone di Gilet gialli francesi, Luigi Di Maio ha avuto l'intuizione di incontrare, tra gli altri, uno dei più odiati da Emmanuel Macron, ma anche dagli stessi francesi, cioè Christophe Chalençon. Non un leader qualunque, ma proprio quello che ha teorizzato una rivolt

Di Maio : imbarazzo governo? No - gilet gialli legittimo interlocutore : "imbarazzo nel governo per l'incontro con i gilet gialli? No, credo che una lista che si sta per presentare alle Europee sia legittimamente un interlocutore di una forza politica come la mia". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in merito al summit con Christophe Chalencon, leader del movimento francese. "Spiace che Macron l'abbia presa come lesa maestà, per me l'...

I gilet gialli snobbano Di Maio : "Nessuna alleanza coi 5 Stelle" : Ero favorevole ad incontrarlo perché abbiamo bisogno di un confronto con il Movimento Cinque Stelle, è importante sapere come hanno fatto loro a passare dal movimento alla politica '. Mentre sulla ...

Di Maio : Imbarazzo governo? No - gilet gialli legittimo interlocutore M5S : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il ministro Loiseau : "Gilet gialli? Di Maio se la vedrà con noi" : "Speriamo che l'Italia abbia "recepito il messaggio". Cosi' il ministro degli Affari europei della Francia Nathalie Loiseau, parlando della decisione del suo governo di richiamare l'ambasciatore a Roma, in seguito all'incontro tra il vicepremier Luigi Di Maio ed alcuni rappresentanti dei gilet gialli. Segui su affaritaliani.it

Nuova protesta dei gilet gialli - il ministro francese Loiseau attacca Di Maio : "Dovrai vedertela con noi" : Scontri con la polizia a Parigi, lanciata una molotov davanti al Senato, un manifestante ha perso la mano. Almeno dieci i fermi.

Landini : singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani : Grande manifestazione contro il Governo grillino. In piazza a Roma sono scesi Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan è “Futuro

Di Maio ha incontrato i gilet gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia. Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo scontro, dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...

I gilet gialli sbattono la porta in faccia a Di Maio : respinta al mittente la proposta di alleanza : I gilet gialli fanno blocco contro l'intromissione del Movimento 5 Stelle nei loro affari interni e respingono al mittente la proposta di un'alleanza in vista delle prossime elezioni europee. Una posizione chiara e netta, che arriva in coro dalle tante voci che compongono un movimento sempre più eterogeneo e frammentato, al cui interno convivono correnti diverse, ognuna guidata dal suo leader.L'incontro avvenuto il 5 febbraio scorso a ...

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...