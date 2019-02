Di Maio e Salvini contro Bankitalia e Consob : «Azzerare i vertici» : Salvini e Di Maio si ricompattano nell’attacco agli istituti di vigilanza, accusati per i crac bancari. «Non vogliamo confermare le persone ai loro posti dopo quello che hanno fatto in passato»

'Via i vertici di Bankitalia e Consob'. Attacco congiunto Salvini-Di Maio. Ora l'ultima parola spetta al Quirinale : L'esecutivo ritrova unità sulla scelta di dare 'discontinuità' ai vertice di Palazzo Koch e Commissione nazionale per le società e la Borsa, per non aver vigilato sulle crisi delle banche e non aver ...

L'abbraccio Salvini-Di Maio "Duettiamo come a Sanremo" : L'abbraccio di Vicenza è la risposta di Salvini a chi, dal centrodestra, incita la Lega a divincolarsi dalL'abbraccio con i grillini e la loro politica economica che sta paralizzando il Paese, ...

Di Maio e Salvini contro Bankitalia : delirio a due facce : Pazzia, come ha urlato il ministro dell'Economia Giovanni Tria al vicepremier Luigi Di Maio nel Consiglio dei ministri di giovedì che ha stoppato il rinnovo del vicedirettore della Banca d'Italia ...

“Vittime del salva banche” all’attacco : da Di Maio e Salvini nulla di convincente : Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime del salva banche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno risposto nulla di convincente sul fatto che una sentenza ...

Da Bankitalia alle ex Pop veneteDi Maio e Salvini ritrovano l'intesa : Gli alleati di governo, a Vicenza per l'assemblea dei "truffati" di Pop Vicenza e Veneto Banca, ritrovano l'intesa sul tema della tutela del risparmio e dei mancati controlli. E annunciano che sono in arrivo i rimborsi automatici nonostante i rilievi della Commissione europea Segui su affaritaliani.it

Lo stupore di Bankitalia : «Da Salvini e Di Maio parole fuori luogo» : Domani la questione potrebbe essere discussa informalmente all’Eurogruppo.Nessun commento dalla Banca Centrale Europea guidata da Mario DraghiIl caso dell’Ivass (assicurazioni) che giovedì potrebbe restare paralizzata

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio è costretto a prendere tempo : ‘Rinviamo’ : Il premier costretto all’immobilismo. Il ruolo del consigliere Cipollone e il timore della sfiducia dei due partner di governo

Di Maio e Salvini : «Azzerare Bankitalia e Consob». L'attacco dei vicepremier : «Anche se il direttore generale del ministero dell'Economia Alessandro Rivera ha dei dubbi?» chiede sibillino Luigi Ugone, uno dei leader delle associazioni dei risparmiatori: «È contrario? - lo ...

Salvini e Di Maio come un sol uomo nello schiaffo a Bankitalia e Consob : 'Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi ...

Salvini e Di Maio come un sol uomo nello schiaffo a Bankitalia e Consob : "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?": l'affondo di Matteo Salvini arriva da Vicenza, davanti alla platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della BpVi, dove il leader leghista è arrivato con l'altro vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui tiene banco ...

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio : «Facciamo calmare le acque - ci penseremo» : ROMA - «Stiamo approfondendo», spiega alle agenzie, al termine della cerimonia del Giorno del ricordo, al Quirinale. «Meglio aspettare. Rinviamo, facciamo calmare le acque e ci pensiamo più avanti», ...

Salvini e Di Maio all'attacco di Bankitalia : 'Serve discontinuità' : L'orientamento al cambio dei vertici di Palazzo Cock i due vicepremier lo manifestano davanti ad una platea amica, l'assemblea dei risparmiatori colpiti dalla crack della Popolare di Vicenza. Presto ...

Salvini e Di Maio : «Azzerare i vertici di Bankitalia. Risparmiatori traditi» : Un'arena di 1.200 Risparmiatori 'truffat' dalle banche e l'occasione irripetibile: far domande e mettere pressione sui risarcimenti a e , i due vicepremier del governo gialloverde. È stata la giornata ...