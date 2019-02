Di Battista | ' Napolitano si piegò alla Francia' | Annunziata lo bacchetta VIDEO

Di Battista : 'Francia chieda scusa per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Libia - Di Battista sull’intervento del 2011 : “Napolitano si piegò alla Francia in modo vile - Mattarella non lo avrebbe fatto” : Dall’incontro con i gilet gialli al Franco Cfa, dai migranti all’Europa, fino all’intervento in Libia nel 2011 per cui la Francia dovrebbe chiedere scusa. Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in Più su Rai Tre, torna ad attaccare Parigi a qualche giorno di distanza dalla decisione di richiamare l’ambasciatore a Roma. Una mossa, sostiene l’ex deputato M5s, che “non c’entra nulla l’incontro con ...

