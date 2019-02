Di Battista attacca Napolitano | Mattarella lo difende | “Italiani siano riconoscenti”

Di Battista : 'Francia chieda scusa per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Di Battista : «Il dramma della migrazione dopo l’intervento francese in Libia». E attacca Napolitano Video : Lo ha detto il deputato e membro del M5S, in collegamento da Parigi, intervistato da Lucia Annunziata a «Mezz’Ora in più» su Rai 3. «L’incontro con i gilet gialli? Per la prima volta l’Italia non guarda alla Francia dal basso in alto»

Di Battista attacca Salvini : "Ti manca solo Cirino Pomicino" : Alessandro Di Battista torna ad attaccare il vicepremier Matteo Salvini. L'ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle mette nel mirino l'alleato di governo per la campagna elettorale in Abruzzo in vista delle Regionali di domenica prossima. Di Battista va all'attacco mostrando la foto della conferenza stampa del centrodestra unito con Berlusconi, Meloni e lo stesso Salvini. Proprio qui arriva l'attacco: "Matteo, te lo dico con rispetto, ma pure ...

Salvini : "Maduro è un delinquente". E Guaidò attacca Di Battista : "Non sa cosa succede qui" : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Alessandro Di Battista - la vergogna : avete notato? Attacca Fazio e Vespa solo dopo aver... : Puntuale come l'influenza invernale, Alessandro Di Battista ha rispolverato lo storico cavallo di battaglia grillino contro gli stipendi di 'certi conduttori' in Rai, primi fra tutto Fabio Fazio e ...

Di Battista attacca Juncker : "27mila euro al mese - quanti se n'è bevuti?" : Alessandro Di Battista torna ad attaccare l' Unione europea e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker . Dopo la denuncia sulla sede di Strasburgo , che secondo il pentastellato va ...

Tav - Di Maio attacca la Lega : 'con noi non si fa'. Di Battista : 'Salvini non rompa - è un buco inutile' : La Tav della discordia continua a dividere gli alleati di governo. Ridda di dichiarazioni di segno opposto anche di sabato. A cominciare dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che in ...

Tav - Di Battista attacca Salvini : "Non rompa o torni da Berlusconi" : Lo scontro nel governo ora è ad altissimi livelli. Al centro delle tensioni ci sono i lavori per il completamento dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo che Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere di Chiomonte e ha promesso che l'opera verrà ultimata, i Cinque Stelle sono partiti al contrattacco. Il più duro è stato, senza alcun dubbio, Alessandro Di Battista che, a margine di un evento a Chieti per le Regionali in Abruzzo, ha lanciato un ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : 'Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi' : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ...

"Non mi candido" : Di Battista se ne va in India (e attacca la Lega) : Alessandro Di Battista intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Rai1. Dagli errori commessi dai 5 Stelle a...