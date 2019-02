Da tutta Italia per una lezione di trucco con Chiara Ferragni Biglietti fino a 650 euro

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 febbraio : tutta l’Italia con Sofia Goggia - attesa per Pellegrino e Valcepina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo secondo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con la ...

Foibe - domani il "Giorno del ricordo" : manifestazioni in tutta Italia : Foibe, domani il "Giorno del ricordo": manifestazioni in tutta Italia Istituito nel 2004, ha l'obiettivo di tenere viva la memoria delle vittime nel secondo dopoguerra sul confine orientale, e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre in seguito all'avanzata dell'esercito di ...

Marco Travaglio - come si fa ridere dietro da tutta l'Italia : "Perché non sono grillino" : Un giorno all'improvviso Marco Travaglio si è svegliato e ha deciso di convincere l'Italia che né lui né il suo giornale siano mai stati grillini. Il direttorissimo nel suo ultimo editoriale si è arrampicato sugli specchi, nel disperato tentativo di prendere le distanze dai sempre più imbarazzanti g

Poste Italiane assume : si selezionano consulenti finanziari e commerciali in tutta Italia : Poste Italiane rappresenta una delle più grandi aziende del nostro Paese e conta circa centotrentamila dipendenti. Attraverso duemila centri di distribuzione od oltre dodicimila uffici postali, si occupa di servizi nel settore della corrispondenza, della logistica, dei servizi finanziari e assicurativi. In attuazione del progetto "Deliver 2000", Poste Italiane è attualmente alla ricerca di risorse giovani, da inserire nell'area finanziaria e ...

Moto Guzzi V85 TT è iniziata la produzione della prima classic enduro tutta italiana : La tanto attesa V85 TT è pronta per approdare presso i concessionari di tutta Italia e del Mondo. Il prodotto che segna il rilancio del Marchio, con un prodotto completamente nuovo è entrato in produzione proprio ieri. Questa Moto è una vera e propria sfida di un marchio che vuole offrire agli appassionati una gamma più ampia, in grado di soddisfare ogni esigenza. V85 TT nasce dalla migliore tradizione Moto Guzzi, fatta di autenticità, ...

Diabete - occhi a rischio : a febbraio controlli gratuiti in tutta Italia : Purtroppo i diabetici non sono pienamente consapevoli dei rischi che corrono: lo studio Diabetic Retinopathy Barometer , condotto su circa 7mila diabetici in tutto il mondo, ha dimostrato che ...

Darwin Day Uaar 2019 : gli appuntamenti in tutta Italia : ... nel 1809, ma per creare un'occasione in cui raccontare la scienza agli appassionati e per coinvolgere grandi e piccini alla scoperta dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Si ...

Traffico illegale di migliaia di cani dalla Slovacchia : arresti in tutta Italia - 100 cuccioli sequestrati : Il blitz si è svolto a Milano, Alessandria, Bergamo, Savona e Napoli, oltre che nella repubblica slovacca, e ha coinvolto oltre 50 agenti della polizia Italiana, trenta di quella slovacca e diverse ...

La Fiera del Libro per ragazzi - un’eccellenza italiana tutta al femminile : Le mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro per ragazzi di BolognaLe mostre illustratori della Fiera del Libro ...

Sabato 9 Febbraio torna in tutta Italia la Giornata di Raccolta del Farmaco : Sabato 9 Febbraio 2019 torna in tutta Italia la XIX edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle circa 4.500 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di circa 20.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre ...

Dal 2 al 9 marzo è festa delle donne del vino in tutta Italia : Visite in cantina, performance, conferenze, piccole mostre, spettacoli organizzati dall'Associazione Nazionale …

Messina - sgominata banda di professionisti dell'evasione fiscale operante in tutta Italia : La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina, ha eseguito nella mattinata odierna 16 misure cautelari ed il sequestro dei beni per un valore di circa 15 milioni di euro ai danni dei componenti di un’organizzazione criminale accusati di bancarotta, riciclaggio, auto riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le misure cautelari applicate sarebbero nel dettaglio: 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 ...

Emergenza maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e rischio valanghe : Fiumi ingrossati in Toscana, Campania e Sardegna. Passi chiusi in Lombardia. iena del Reno, ancora problemi in Emilia Romagna