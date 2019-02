Da Trump a Che Guevara | i tweet senza Napoli del sindaco de Magistris

Usa - Trump parla alla nazione. Ma la scena è tutta per questo bambino (che è diventato l’idolo dei social). Ecco perché : Melania Trump lo aveva invitato a presenziare al discorso sull’Unione perché preso di mira dai bulli a scuola a causa del suo cognome. Ma Joshua Trump, 11 anni, seduto accanto alla first lady, si è addormentato in diversi momenti, attirando l’attenzione delle telecamere e sui social in molti hanno evidenziato la reazione del bambino al discorso del presidente. “Ecco il Trump che posso sostenere”, “Benvenuto nella ...

Appello al dialogo di Trump nel discorso sull'Unione. Critiche dai dem - ampi consensi dai sondaggi : 'Il muro anti migranti al confine con il Messico si farà' ha ribadito il presidente che ha attaccato l'Iran ed esaltato la forza dell'economia statunitense. 'Pieno di parole false ed ingannevoli' secondo la speaker della Camera Nancy Pelosi

Democratiche in bianco al discorso di Trump : è un omaggio alle suffragette : "Tutti gli americani possono essere fieri di vedere che abbiamo più donne che mai nella popolazione attiva" ha dichiarato Trump tra gli applausi di tutta la platea, donne in bianco comprese. Ma le ...

Usa - donne democratiche in bianco come le suffragette al discorso di Trump : Le donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoLe donne democratiche vestite di biancoC’era una grande macchia bianca davanti a Donald Trump che ...

Donald Trump vuole eliminare l'hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : Mettere freno all'epidemia di Aids negli Usa è fattibile. Ma occorre tanto impegno e un piano d'azione bel strutturato , e al momento non c'è,

Donald Trump vuole eliminare l’hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : (foto: Getty Images) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Donald Trump ha espresso davanti al congresso degli Stati Uniti l’intenzione di fermare le infezioni da hiv nel Paese entro il 2030. Solita sparata? Non proprio. Secondo gli esperti statunitensi l’obiettivo è raggiungibile ma bisogna darsi da fare ampliando i programmi di cura, assistenza e prevenzione. Trump non è il primo presidente a ...

Trump "presto legge contro l'aborto"/ Presidente sfida donne dem "serve cultura che custodisca vita innocente" : Trump annuncia 'presto una legge contro l'aborto. Lavoriamo ad una cultura che custodisca la vita innocente'. La 'sfida' del Presidente alle donne dem

Leader dem - 'Trump non fa che dividere' : ANSA, - WASHINGTON, 6 FEB - I dem hanno criticato il discorso sullo stato dell'Unione di Trump fin dalle prime anticipazioni. "Una palese ipocrisia", ha detto il Leader dell'opposizione al Senato, ...

Donald Trump al Congresso. Un discorso per unire - che divide ancora di più : "Basta con stupide guerre politiche e con queste indagini ridicole e di parte. No alla vendetta e alla resistenza, bisogna scegliere la strada della grandezza". Il messaggio di Donald Trump al Congresso più chiaro di così non potrebbe essere. I democratici hanno riconquistato la maggioranza alla Camera ed evocano scenari da impeachment, così il presidente americano nel discorso sullo stato dell'Unione avverte come è ...

Su Messico - Trump non molla : “Se necessario realizzeremo un muro umano”. Fra poche ore - l’atteso discorso annuale del Presidente : "Se necessario realizzeremo un muro umano": cosi' a poche ore dal discorso sullo stato dell'Unione Donald Trump torna a lanciare l'allarme per l'arrivo al confine Usa-Messico di una nuova ondata di immigrati dal Centro America. "Un numero enorme di persone sta arrivando attraverso il Messico - scrive su Twitter - nella speranza di passare il nostro confine meridionale. Abbiamo inviato altri militari, e se necessario costruiremo un muro umano. e ...

Perché la pelle di Trump è arancione? : Il "New York Times" ha cercato di fare chiarezza tra le varie teorie, che parlano di creme abbronzanti, lampade, cosmetici e ottimi geni

Stato dell'Unione : Trump parlerà di muro - ma anche di commercio ed economia : New York, 5 feb., askanews, - Questa sera, le tre di domani mattina in Italia,, Donald Trump pronuncerà l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione, inizialmente in programma il 29 gennaio, rimandato a ...

Stato dell'Unione : Trump parlerà di muro - ma anche di commercio ed economia : Stacy Abrams, 45 anni, è salita alla ribalta politica lo scorso autunno durante la campagna elettorale per il posto di governatore in Georgia, quando per appena 50mila voti non ha ottenuto la guida ...

I procuratori di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente - scrive il New York Times : I procuratori federali di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente, scrive il New York Times. Ieri è stato ordinato il sequestro di moltissimo materiale relativo alla cerimonia, fra cui anche «tutti