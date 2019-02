Da domani il tempo peggiora | venti gelidi al Nord | più freddo anche al Sud Meteo  

Allerta Meteo Lazio : maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il ...

Allerta Meteo - è una Domenica di caldo primaverile ma da domani torna il freddo : temperature in calo con qualche temporale - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/24 ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo in peggioramento al centro-nord : Una nuova debole perturbazione interromperà la fase stabile che ci accompagna da giorni. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Domenica 10 Febbraio...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica sull'intero territorio nazionale, grazie all'alta pressione. Vediamo il bollettino Meteo a cura della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : torna l'alta pressione - tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà le redini sulla nostra penisola determinando condizioni Meteo generalmente stabili. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo domani : ciclone nel mar Ionio - ancora maltempo all'estremo sud. Venti forti in arrivo! : Un vortice di bassa pressione piuttosto organizzato si è sviluppato tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio e sta causando un guasto del tempo marcato su tutto il sud Italia. Nel corso della...

Meteo Protezione Civile domani : forte maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Sci Alpino – Mondiali di Are - è già tempo di medaglie : domani si parte con il superG femminile : Martedì si fa subito sul serio: alle 12.30 il superG assegna le prime medaglie Mondiali. Al via Goggia, Marsaglia, Fanchini e Brignone È già tempo di medaglie ad Are. Martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 (diretta tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport 1), il primo titolo mondiale che verrà assegnato sarà quello del superG femminile. In pista quattro azzurre: Sofia Goggia partirà con il numero 3, Francesca Marsaglia con l’8, Nadia Fanchini ...

domanipress al Festival di Sanremo per raccontare la sessantanovesima edizione nel segno della contemporaneità : Anche quest’anno la redazione di Domanipress vola a Sanremo per la sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana nel segno della comicità pungente di Claudio Bisio e la poliedricità del talento multiforme di Virginia Raffaele che insieme al dirottatore artistico Claudio Baglioni, per la seconda volta al timone della più importante rassegna musicale italiana animeranno le cinque serate della manifestazione canora. Raccontiamo ...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione al centro-sud con piogge e temporali : Una nuova perturbazione agirà al centro-sud nella giornata di domani, apportando piogge e temporali in particolar modo sui settori adriatici e sul Meridione. Vediamo il bollettino Meteo della...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Maltempo : annullata anche per domani la Dobbiaco-Cortina : Oltre alla classica di oggi, per la gara di sci di Fondo Dobbiaco-Cortina gli organizzatori annunciano che è stato necessario “per incombenti problemi di sicurezza” annullare anche la gara in programma domani. “Abbiamo fatto davvero tutto il possibile affinché l’evento si disputasse, purtroppo al meteo non si comanda e non ci resta che attenerci alla decisione presa dalla commissione sicurezza” ha commentato il ...

Maltempo : in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, i

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - rischio frane e allagamenti fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso una nuova Allerta Meteo per l’intero territorio regionale valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani. La perturbazione che ancora insiste sulla Campania con piogge e temporali potrebbe causare fenomeni franosi e allagamenti. L’Allerta Arancione è valida sulla zona 3 del territorio (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sul resto del territorio ...