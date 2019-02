Coppa del Mondo Sci – Malsiner non smette più di stupire | settima anche a Ljubno

Coppa del Mondo Slittino – Euforia azzurra! La gioia di Lanthaler - Pigneter e Clara : “felicissimi - trionfo pazzesco” : Euforia nelle dichiarazioni degli azzurri dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Slittino: le parole di Lanthaler, Pigneter e Clara Le dichiarazioni degli azzurri di Slittino naturale che hanno vinto la Coppa del Mondo con una gara d’anticipo, Evelin Lanthaler nel singolo femminile, Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio. Evelin Lanthaler: “Qui a Vatra Dornei abbiamo trovato una pista molto irregolare, per il mio stile ...

Scherma - Coppa del Mondo Barcellona 2019 : Italia ottava nella gara a squadre - vince la Polonia : L’Italia chiude all’ottavo posto la gara a squadre di Barcellona, valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Il quartetto azzurro formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola è stato eliminato ai quarti di finale, sconfitto in rimonta dalla Russia per 44-43. Il cammino delle azzurre è proseguito quindi nel tabellone dei piazzamenti, dove sono state sconfitte prima dall’Ungheria per 45-36 e poi con ...

Short track - Coppa del Mondo Torino 2019 : Martina Valcepina - MAGICO TRIS! Terza vittoria consecutiva nei 500 metri! : Martina Valcepina inarrestabile. Dopo il trionfo di ieri, la 26enne valtellinese ha archiviato una nuova vittoria nei 500 metri nella tappa di Coppa del Mondo di Short track a Torino in corso di svolgimento al Palasport Tazzoli. Si tratta della Terza affermazione consecutiva su questa distanza per l’azzurra, che prima di una settimana fa non aveva mai vinto nel circuito maggiore. In Italia solo Arianna Fontana, in campo femminile, vanta ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber matematicamente primo : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Joergen Graabak batte Akito Watabe al fotofinish. Tutti e quattro gli azzurri in zona punti : Il norvegese Joergen Graabak vince il duello con il giapponese Akito Watabe e conquista la Gundersen di Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Un finale al cardiopalma per questa gara, con Graabak che è riuscito ad avere la meglio al fotofinish, ottenendo così la seconda vittoria stagionale, mentre Watabe si è dovuto accontentare di un altro piazzamento. Sul terzo gradino del podio sale invece l’austriaco Mario ...

Slittino - Pigneter e Clara conquistano la Coppa del Mondo nel doppio : azzurri padroni assoluti della specialità : La coppia azzurra conquista la decima Coppa del Mondo della loro carriera nel doppio di Slittino naturale Ancora loro, sempre loro. Patrick Pigneter e Florian Clara conquistano la decima Coppa del Mondo della loro carriera nel doppio di Slittino naturale. Gli azzurri, freschi del titolo mondiale vinto a Latzfons una settimana fa, si confermano i padroni assoluti della specialità con il quarto successo in sei gare stagionali e con una tappa ...

Sci alpino - palmares Lindsey Vonn : la Campionessa del Circo Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa : Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : doppietta della Norvegia nella team sprint maschile - Pellegrino e De Fabiani sesti : nella team sprint maschile a tecnica classica appena disputata a Lahti (Finlandia) c’è la doppietta delle due coppie della Norvegia. La vittoria è di Emil Iversen e Johannes Klaebo (Norvegia I) in 18’57″19, col secondo che, attaccata in testa l’ultima frazione, non la molla un attimo e regola con disarmante facilità tutti gli avversari, disponendone a piacimento sulla salita come in volata. Il secondo posto è di Norvegia ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la Svezia con Ingemarsdotter e Dahlqvist vince la team sprint femminile : Va alle svedesi Ida Ingemarsdotter e Maja Dahlqvist la team sprint femminile in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia, nella prova generale dei Mondiali che scatteranno tra dieci giorni, le scandinave hanno battuto le norvegesi Tiril Udnes Weng e Maiken Caspersen Falla e l’altra coppia svedese formata da Evelina Settlin ed Hanna Falk. Nella classica finale a dieci il gruppo affronta compatto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani centrano la finale della team sprint con agio : Si sono concluse poco fa le semifinali delle due team sprint a tecnica classica di Lahti, in Finlandia, con le donne impegnate su un percorso di 8.4 km (6 x 1.4 km) e gli uomini, invece, su uno di 9.6 km (6 x 1.6 km). Federico Pellegrio e Francesco De Fabiani centrano la finale della gara maschile, mentre Maicol Rastelli e Stefan Zelger non riescono ad approdare all’ultimo atto. Nella gara femminile non era presente alcuna coppia ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Mario Seidl fa il vuoto nel salto - italiani staccati : Aveva il pettorale azzurro di miglior saltatore del circuito (tra quelli presenti in terra finlandese) e non ha tradito le aspettative. Un super Mario Seidl fa il vuoto nel segmento iniziale della Gundersen di Lahti, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica: l’austriaco domina in lungo e in largo e può portarsi a casa la vittoria gestendo nei 10 chilometri di fondo. Eccezionale il salto del 26enne che si è già imposto due volte ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo - Lanthaler da favola : il titolo è suo con una gara d’anticipo! : Super rimonta, Lanthaler trionfa anche a Vantra Dornei: la Coppa del Mondo è sua con una gara di anticipo Evelin Lanthaler ricorderà a vita questo 2019. Appena una settimana dopo aver conquistato il secondo titolo mondiale della sua carriera trionfando sulla pista di casa, a Latzfons, fa sua anche la Coppa del Mondo di singolo femminile con una tappa di anticipo rispetto alla fine. A Vatra Dornei, in Romania, l’azzurra centra il ...

Sci Alpino – Coppa Europa - Cillara Rossi nona a Berchtesgaden dopo la prima manche del gigante : Coppa Europa, Cillara Rossi è nona dopo la prima manche del secondo gigante consecutivo a Berchtesgaden Valentina Cillara Rossi è la migliore azzurra dopo la prima manche del secondo gigante femminile consecutivo di Coppa Europa in corso a Berchtesgaden. La 24enne è nona con un ritardo di 1″74 dalla norvegese Kaja Norbye, in testa con 2 centesimi sulla connazionale Marte Monsen e 60 sulla neozelandese Alice Robinson, che si conferma ...