Contro il Revenge Porn | voi non ci fate paura! Nove consigli per le ragazze ricattate

(Di domenica 10 febbraio 2019) Abbiamo un problema. Si chiama. Non è un reato ma potrebbe diventarlo (solo se i politici lo volessero). Si tratta di un fenomeno che coinvolge centinaia die donne che scoprono di essere state tradite da persone alle quali avevano affidato foto, video, audio con riferimenti espliciti al sesso. Il punto è che il sexting (parlare-di/vivere la propria sessualità online) non è reato. Chi lo fa sappia che non deve vergognarsi di nulla e non deve sentirsi in colpa per questo. Abbiamo tutt* scambiato messaggi e immagini erotiche con qualcun@. Non c’è niente di male, davvero.Quello che non va bene è la violazione della nostra privacy, la sistematica diffamazione che criminalizza la sessualità femminile, il ricatto, le minacce e l’estorsione di chi chiede incontri o prestazioni e se non fai quello che ti viene richiesto allora vedrai le tue immagini online. ...