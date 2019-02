Claudio Baglioni | La mescolanza di giudizi rischia di essere ' discutibile' Se il

Claudio Baglioni polemico dopo Sanremo : “Dovremmo darci una calmata” - le news : Sanremo 2019, Baglioni risponde alle polemiche della stampa Conferenza stampa post Sanremo infuocata per Claudio Baglioni. Tante sono state le polemiche, anche alla luce di ciò che è successo ieri, e tante sono state le domande. Il cantante, al timone per la seconda volta del Festival, ha risposto con il suo solito savoir faire senza […] L'articolo Claudio Baglioni polemico dopo Sanremo: “Dovremmo darci una calmata”, le news ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Mi piacerebbe rifarlo. Ma se il Festival vuole essere manifestazione popolare deve essere giudicato solo dal televoto” : “Io ho finito con ieri”. Ma “tanto lavoro ci sarebbe da fare e mi piacerebbe persino farlo. Ora però non ne ho davvero la minima idea, anche perché il troppo stroppia”. Queste le parole di Claudio Baglioni che non chiude all’ipotesi di un ter per il 2020, parlando delle “tante modifiche che andrebbero operate: lavorare sul meccanismo di voto, sul numero dei cantanti in gara, sugli orari.” “O il Festival ...

Elisa e Claudio Baglioni per l’omaggio a Tenco a Sanremo : video in Vedrai Vedrai : Elisa e Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 omaggiano Luigi Tenco. L'omaggio è sulle note di Vedrai Vedrai, uno dei brani più celebri della discografia di Tenco, datato 1965 e contenuto nell'album "Luigi Tenco" pubblicato lo stesso anno per la Jolly Hi-Fi Records. Elisa a Sanremo è ospite della serata conclusiva del Festival, sabato 9 febbraio, per la presentazione del suo nuovo singolo estratto dall'album Diari Aperti. La sua ...

Claudio Baglioni lascia il Festival : non condurrà Sanremo 2020 : Sanremo 2020: Claudio Baglioni non sarà più il conduttore del Festival Il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni non condurrà Sanremo 2020. A confermarlo è stato proprio l’artista romano sul palco dell’Ariston in occasione della serata finale di Sanremo. Nei giorni in cui tutti si interrogano se a guidare la prossima edizione della popolare kermesse sarà ancora una volta lui, Baglioni ha parlato del suo Festival e ha ...

Sanremo 2019 - Elisa e Claudio Baglioni cantano Tenco : Un omaggio alla musica cantautoriale della scuola genovese quello di Elisa e Claudio Baglioni durante la finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. I due cantautori si sono infatti esibiti con Vedrai, vedrai, brano inciso nel 1965 da Luigi Tenco, che proprio nella cittadina ligure esalò l'ultimo respiro 52 anni fa.L'artista friulana è stata fragorosamente applaudita dalla platea dell'Ariston, che prima della performance ...

Sanremo 2019 - Eros Ramazzotti canta "Adesso tu" con Claudio Baglioni : tutti in piedi : Eros Ramazzotti super ospite della finale di Sanremo 2019. Il cantautore romano saluta il pubblico dell'Ariston con un medley delle sue canzoni. Il duetto con Claudio Baglioni sulle note di...

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020?/ Claudio Baglioni : 'potrei anche cominciare a pensarci' : Claudio Baglioni in corsa anche per Sanremo 2020? Durante la conferenza stampa, il cantautore italiano cambia idea e ipotizza un ritorno all'Ariston

Saremo 2019 - Claudio Baglioni subito massacrato : sale sul palco conciato così - la scelta incredibile : Ancora una strana scelta stilistica per Claudio Baglioni. Si parla del look scelto per la serata finale del Festival di Sanremo, quella di sabato 9 aprile. Già, perché dopo il vestito luccicante della vigilia, il direttore artistico ha scelto un "total-white". Vestito interamente di bianco. Tutto, m

Sanremo 2019 - Paola Massari e le parole di fuoco su Claudio Baglioni : "Ridotto a cazz*** inadeguato" : Una protagonista a sorpresa, per questo Festival di Sanremo: si parla di Paola Massari, 63 anni, ex di Claudio Baglioni e sua musa ispiratrice. È balzata agli onori delle cronache per la fotografia (molto spinta) con cui ha risposto alla battuta di Pio e Amedeo sul fatto che dalla "maglietta fina" f

Sanremo 2019 - Adriano Celentano e i complimenti a Claudio Baglioni : come massacra Fabio Fazio : Dal suo 'letto d'ospedale', Adriano Celentano dice la sua sul Festival di Sanremo. Il Molleggiato, infatti, è 'bloccato' per due settimane a causa di un virus. Virus molto sospetto e che ...

Paola Massari - parla l’ex moglie di Baglioni : “I giornalisti avevano ridotto Claudio a un cazzone inadeguato” : “Il fatto che la foto della mia pancia sia diventata virale è una cosa che è andata al di là delle mie aspettative. Tra l’altro, l’ho postata su Instagram, dove ho meno seguito rispetto a Facebook… Mi creda, non pensavo proprio che si scatenasse questo baillame“. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni che qualche giorno fa, dopo esser stata chiamata in causa dai ...