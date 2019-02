Cinzella Festival a Grottaglie | ci saranno anche Battles e Nu Guinea

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) La cittadina di(provincia di Taranto) si prepara all'atteso evento musicale e cinematografico "made in sud", il, che si terrà dal 17 al 20 agosto.Quando l'anno scorso il direttore artistico dell'evento, l'attore italiano Michele Riondino, presentò alla stampa il concerto estivo, rimasero tutti incuriositi da un evento che portava con sé nomi importanti come Frah Quintale, Peter Murphy, Nothing but Thieves e Claudio Simonetti's Goblin....