Cile | incontro con opposizione Venezuela per transizione pacifica “La nostra esperienza

(Di domenica 10 febbraio 2019) L’na delladopo la fine della dittatura di Pinochet come possibile modello per il: è questo il tema dell’che vuole organizzare il ministro degli Esterino, Roberto Ampuero, con membri dell’del paese che dal 23 gennaio scorso ha due presidenti. Durante le attività del Gruppo di Lima (che riunisce 14 paesi per trovare una soluzionealla crisina) ad Ottawa, Ampuero ha proposto al rappresentante di Juan Guaidò indi riunire a Santiago membri dell’dei due paesi, oltre a quelli del governono.L’idea è di far incontrare il prima possibile i “democratici”ni eni per parlare del ritorno alla democrazia dopo la fine del regime militareno, e di come questapossa essere d’esempio per la repubblica bolivariana. Un’offerta ben ...