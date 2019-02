Ciclismo | la Rai e la rivoluzione del commento tecnico Chi sostituirà Silvio Martinello?

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Trofeo Laigueglia - Ciclismo : gara in diretta tv su Rai Sport il 17 febbraio : La stagione di ciclismo entrerà presto nel vivo. In attesa delle classiche di primavera, tra pochi giorni si disputerà la 56ª edizione del Trofeo Laigueglia. La corsa in linea si articolerà su un percorso di 203,7 Km lungo le strade della Liguria. Gli organizzatori hanno voluto ricalcare quello delle ultime edizioni, con il circuito movimentato nel finale, che proporrà le asperità di Capo Mele e Colla Micheri. L’anno scorso vinse Moreno Moser, ...

Ciclismo : Geraint Thomas sarà al Tour de France - ma non al Giro d’Italia : Geraint Thomas conferma alla BBC che prenderà parte al Tour de France, ma non al Giro d’Italia. Non vedremo, dunque, il gallese impegnato sulle nostre strade, dal momento che va alla caccia di allori su quelle transalpine. Thomas ha ammesso di avere un conto in sospeso con la corsa rosa, che per lui, nel 2017, è finita in modo particolarmente brusco, poiché una caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto gli impedì di continuare il ...

Ciclismo - le corse di febbraio con la programmazione tv : debuttano Froome e Nibali : Dopo i primi appuntamenti della nuova stagione a gennaio, il Ciclismo professionistico è già pronto ad entrare a pieno regime nel mese di febbraio. Se le corse più prestigiose e storiche inizieranno a primavera, il secondo mese dell’anno è già ricco di appuntamenti interessanti e sfide di altissimo livello. Il calendario World Tour propone una sola gara, lo UAE Tour, ma ci saranno tanti altri spunti d’interesse sia nelle corse europee che in ...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il Ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

Ciclismo - Alessandra De Stefano promossa a vice-direttrice di Rai Sport. Il Processo alla Tappa perde un volto storico : Alessandra De Stefano non condurrà più il Processo alla Tappa: la notizia, rilanciata da tuttobiciweb.it, giunge dopo che la giornalista Rai è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport. Le norme interne della tv di Stato impediranno dunque a De Stefano di condurre il tanto amato Processo alla Tappa, che seguiva ogni frazione del Giro d’Italia, ma non di seguire il Ciclismo, dato che alla giornalista è stata data la delega agli sport ...

Ciclismo – Vincenzo Nibali vittima di uno scherzo del fratello - il lato divertente del ritiro della Bahrain Merida [VIDEO] : Vincenzo Nibali si prende un piccolo spavento a causa di uno scherzo dei suoi compagni della Bahrain Merida: il video social Durante il ritiro della Bahrain Merida non mancano momenti conviviali tra i ciclisti del team ciclistico arabo. Mentre la squadra si ritrova per mangiare, uno scherzo è architettato dai compagni di squadra di Vincenzo Nibali ai suoi danni. Un compagno dello Squalo gli si avvicina con una tazzina vuota e fingendosi ...

Ciclismo : quale squadra nel 2020 per Vincenzo Nibali? Resta il dubbio tra Trek-Segafredo e Bahrain-Merida : È iniziato per Vincenzo Nibali il secondo ritiro stagionale con la sua Bahrain-Merida: il capitano della squadra del Medio Oriente sarà con alcuni compagni in quel di Cambrils, in terra spagnola, per preparare al meglio il debutto in questo 2019, che come annunciato sarà all’UAE Tour e non più alla Vuelta a la Comunitat Valenciana. Obiettivi, dopo un’annata dura come quella appena passata, sono il Giro d’Italia e il Tour de ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 in tv : le tappe in differita su Rai Sport : L'edizione numero 21 del Tour Down Under, in programma dal 15 al 20 gennaio, aprirà come di consueto la stagione delle corse ciclistiche UCI World Tour. In virtù del clima mite nel sud dell'Australia e del percorso veloce che consente di mettere chilometri nelle gambe dopo tre mesi di pausa, il Tour Down Under è diventato l’appuntamento ideale per aprire il calendario del grande Ciclismo su strada. Sei le tappe previste, tre delle quali adatte ...

Ciclismo – Tour Down Under - la Bahrain Merida punta in alto : un roster d’eccezione per la gara australiana : Un roster speciale per la Bahrain Merida per il Tour Down Under: i corridori scelti per la gara australiana La stagione 2019 di Ciclismo sta per iniziare: la prossima settimana avrà il via il Tour Down Under, che regalerà le prime fortissimi emozioni per gli appassionati delle due ruote. Tutto pronto in Australia per la prima sfida a tappe, alla quale parteciperà anche la Bahrain Merida. Dal 15 al 20 gennaio la squadra araba cercherà di ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : al via il primo training camp del nuovo anno - dal 12 al 20 gennaio a Calpe : Il 2019 della Nippo Vini Fantini Europa OVini partirà da Calpe, in Spagna: gli OrangeBlue finalizzeranno la preparazione atletica in vista dei primi appuntamenti della stagione Il 2019 degli #OrangeBlue ripartirà dalla Spagna, per la precisione dalla calda costa Valenciana a Calp. Ritrovo previsto per questo sabato 12 gennaio presso l’Hotel Diamante Beach dove gli atleti del team Nippo Vini Fantini Faizanè si ritroveranno per allenarsi con ...

Ciclismo - Nibali medita un sorprendente addio alla Bahrain : già in programma un incontro con un nuovo team : Il corridore siciliano potrebbe lasciare la Bahrain-Merida al termine dell’attuale stagione, in programma un incontro con un nuovo team La permanenza di Vincenzo Nibali alla Bahrain-Merida non è più così scontata, lo Squalo infatti medita l’addio al termine del 2019. Se fino a qualche mese fa non c’erano dubbi sulla continuazione del rapporto tra il corridore siciliano e la formazione voluta dal principe Nasser bin Hamad ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali corteggiato da Segafredo e UAE Emirates : lo Squalo lascerà la Bahrain-Merida? : Vincenzo Nibali sarebbe seriamente corteggiato dalla Segafredo. L’indiscrezione era già nell’aria da tempo ma oggi ne ha parlato anche Beppe Saronni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: il team manager della UAE Emirates ha infatti svelato apertamente l’interesse della Trek nei confronti dello Squalo che è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida. Il Campione del Mondo 1982 non ha smentito i contatti ...