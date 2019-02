Chiusura del Disco Bowling | «Legata ad evento latino-americano | non c' è attività di

Chiusura del Pte di Scoglitti - interrogazione dell'on. Claudio Fava : interrogazione dell'on. Claudio Fava all'assessore regionale alla salute, sulla Chiusura del PTE a Scoglitti. Le soluzioni dell'Asp non bastano

Il Paradiso delle Signore rischia la Chiusura : ecco perché : La Rai mette in stand by una fiction molto amata dal pubblico, il Paradiso delle Signore. Prima c’era stato lo spostamento della produzione da Torino a Roma: la ragione? I sindacati non avevano approvato la necessità di intensificare il lavoro, come conseguenza della serialità della storia. Alla fiction lavorano 500 operatori. I ritmi di lavoro sono serrati: cinque puntate a settimana, la soap aveva raggiunto anche il 15 per cento di ...

Chiusura del Cara di Mineo tra favorevoli e contrari : Lo sgombero dei migranti dal Cara di Mineo comporta inevitabili conseguenze sul territorio, diviso fra chi è favorevole alla Chiusura e chi invece è spaventato dagli effetti su occupazione e società, a partire dal gruppo consiliare di Mineo. Giusy Infantino e Marco Pailla spiegano perché. "Più di 500 persone perderanno il posto di lavoro, cosa ovviamente molto grave in un territorio già martoriato, chiuderanno le classi nelle nostre scuole, ...

Sanremo - Chiusura della serata con satira - anche politica - : Sanremo, 7 feb., askanews, - Cala il sipario sulla seconda serata del Festival di Sanremo, con una chiusura affidata al duo comico Pio e Amedeo. Con anche satira politica. 'Noi tutti - hanno detto - invece di fare la parte degli ultrà, dovremmo solo tifare affinché si calmino le acque. E Baglioni - hanno affermato …

Gratuità dell’autostrada da Verrès a Châtillon per Chiusura notturna della Mongiovetta : L’ordinanza del Compartimento Anas della Valle d’Aosta ha determinato la chiusura al traffico sulla strada statale 26, nel tratto della

Maltempo Sicilia : buche sulla carreggiata - Chiusura parziale dell’A18 Messina-Catania : A seguito degli intensi fenomeni meteorologici avversi delle ultime ore, il Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi in Prefettura nella mattinata odierna, ha disposto l’interdizione del transito veicolare leggero sulla A18, nel tratto ricompreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina. La misura si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania – Messina, nel ...

Cesena. Da Camera di Commercio e banche mano tesa a imprese e privati in crisi per la Chiusura dell'E45. : ... lasciando tuttavia irrisolto il problema più rilevante, ovvero la circolazione dei mezzi pesanti, che rappresenta il tema focale attorno al quale ruota l'economia delle nostre aziende. Dalle ...

Maltempo Sardegna : a Oristano il sindaco ordina la Chiusura del ponte sul Tirso : Il sindaco di Oristano ha ordinato la chiusura del ponte sul Tirso, per l’allagamento della golena dovuta alle piogge che si stanno registrando nell’area. L’allagamento sarebbe dovuto al rilascio per ragioni di sicurezza dell’acqua dall’invaso a monte – 110 metri cubi al secondo – tra Fordongianus e Busachi. L'articolo Maltempo Sardegna: a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso sembra ...

Aereo fuori pista - sbanda per la neve : Chiusura parziale dell’aeroporto di Tokyo : Un Boeing 787 ha sbandato sulla neve ed è uscito di pista, causando la chiusura parziale dell’aeroporto Tokyo–Narita: illese le 201 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il volo Japan Airlines era in atterraggio e proveniva da New Delhi. L’incidente ha causato la chiusura di una delle due piste dello scalo per circa un’ora. L'articolo Aereo fuori pista, sbanda per la neve: chiusura parziale ...

Chiusura senza colpi delle big : Niente colpi delle big nell'ultima giornata del calciomercato invernale, a muoversi come sempre avviene nelle ore finali sono state principalmente quelle squadre di media bassa classifica che hanno ...

Chiusura Calciomercato invernale - tutti i colpi dell’ultima giornata : Chiusura Calciomercato – Si sono chiuse alle 20.00 le porte del Calciomercato invernale edizione 2019 della Serie A. Nell’ultimo giorno di trattative, il grande botto non è arrivato ma sono tante squadre sono riuscite a puntellare le rose nei ruoli più bisognosi. Ecco il dettagli degli ultimi colpi. Chiusura Calciomercato, gli ultimi colpi L’Udinese ha […] L'articolo Chiusura Calciomercato invernale, tutti i colpi ...