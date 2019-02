Chiudono in positivo gli ascolti della finale del Festival di Sanremo ma ancora in calo

optimaitalia

(Di domenica 10 febbraio 2019)Si concludono con un datoglideldi, che conferma ildi questi ultimi giorni e, soprattutto, rispetto al 2018 nel quale si fece registrare un vero e proprio boom. Si parla del 56,5%, con il 53,1% nella fascia tra le 21,26 e le 23,51, mentre le preferenze hanno raggiunto il 65,2% nella seconda parte, quella con la proclamazione del vincitore. La direzione di Rai1 ha espresso parole di entusiasmo per i risultati ottenuti nonostante ilfisiologico che si è fatto registrare rispetto ai numeri del 2018, ma che ricadono comunque nel campo delle soddisfazioni per il lavoro svolto. La nuova edizione deldiha comunque subito una perdita costante di telespettatori fin dalla prima serata, nella quale si sono iniziati a perdere i primi punti percentuali che facevano pensare a un flop che poi non c'è stato. ...