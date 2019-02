Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma : “Icardi? Dobbiamo chiarire dei problemi Che ci portiamo dietro da tempo” : Spalletti analizza il match di questa sera dell’Inter contro il Parma: da Lautaro Martinez a Mauro Icardi, le parole dell’allenatore nerazzurro Un Inter non ancora brillante, ma sorridente, quella che oggi ha mandato al tappeto il Parma nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A. Lautaro Martinez ha deciso il match, Interrompendo così il digiuno dei nerazzurri, che hanno conquistato oggi la prima vittoria ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : primo tempo equilibrato con Mertens Che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni stasera 10 febbraio : Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni stasera 10 febbraio Domenica 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata del talk show diretto da Fabio Fazio. Sarà dedicato molto spazio al Festival di Sanremo 2019. Alcuni dei cantanti protagonisti della sessantanovesima edizione canteranno, inoltre, i loro brani negli studi di Che tempo Che Fa. Tra i possibili vincitori di Sanremo 2019, Ultimo e Irama, entrambi giovanissimi ma già noti al ...

Maltempo Veneto - Bottacin all’Ordine Geologi : “Dichiarazione Che lasciano basiti” : “Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e Veneto dei Geologi e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticipero’ pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”. A dichiararlo e’ l’assessore alla Protezione Civile della ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Che soddisfazione il miglior tempo» : Danilo Petrucci descrive così, a Sky Sport, la gioia di aver chiuso con il miglior tempo assoluto la tre giorni di test a Sepang. ' Il long run in tandem con Dovizioso nel secondo giorno mi ha ...

Spalletti scuote l'Inter : "Occorre fare risultati - ma la società sa Che occorre tempo" : l'Inter la puoi rigirare come ti pare ma non va, almeno accade questo da inizio 2019, dove i nerazzurri non hanno né vinto né segnato. Domani sera al Tardini Luciano Spalletti si gioca tanto se non ...

Milan - l'amico di Balotelli Che piace a Maldini e Leonardo : 'È solo una questione di tempo' : 'È solo questione di tempo' ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima ...

Fabio Rovazzi - il messaggio al padre scomparso : “Volevo salutarti perché l’ultima volta non ho fatto in tempo” : “Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi, prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni”. Dopo aver fatto ballare e cantare il pubblico dell’Ariston sulle note dei suoi tormentoni, da Andiamo a comandare a Faccio quello che voglio, Fabio Rovazzi ha voluto dedicare un messaggio commosso al padre scomparso nel 2010. “Caro papà….. non so come ...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi si commuove sul palco : «Caro papà lassù volevo salutarti - perché non ho fatto in tempo» : di Emiliana Costa Fabio Rovazzi 'irrompe' al Festival di Sanremo ed è subito show. Finge di aver chiuso in camerino Claudio Baglioni e porta i suoi tormentoni sul palco dell'Ariston. Il pubblico è in ...

L’app Previsioni del tempo fornisce informazioni meteorologiChe accurate con vari widget e notifiChe in tempo reale : Previsioni del tempo è un'applicazione che visualizza il meteo in tempo reale con informazioni accurate in base alla posizione rilevata dal GPS e in tutto il mondo. L'app offre la possibilità di gestire i rapporti meteorologici in più posizioni, consente di attivare le notifiche meteo, inoltre è possibile scegliere tra diversi stili di widget con il meteo che si aggiorna in tempo reale. L'articolo L’app Previsioni del tempo fornisce ...

Che tempo che fa - Fazio affondato da Mediaset : chi mettono in campo : Guai in vista per Fabio Fazio e il suo programma domenicale Che tempo che fa: Mediaset scatena Non mentire, la nuova fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda su Canale 5 da domenica 17 febbraio. Si tratta di un thriller relazionale diretto da Gianluca Maria Tavarelli e ispirato a Liar

Maltempo Roma : allarme buChe dopo le piogge del weekend : Si riaccende l’allarme buche stradali nella capitale. dopo le piogge dello scorso weekend, infatti, si è registrata una nuova ondata di incidenti con danni a vetture e moto a causa del dissesto dell’asfalto. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo negli ultimi giorni un boom di segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti. ”Il Maltempo della settimana scorsa ha prodotto una ulteriore devastazione dell’asfalto ...

