Che cosa ricorderemo di questo Sanremo 2019

Sanremo 2019 - Arisa stecca la sua canzone sul palco dell'Ariston : Che cosa l'ha tradita : L'esibizione di Arisa nell'ultima serata del Festival di Sanremo ha lasciato il pubblico perplesso e a tratti preoccupato per lo stato di salute della cantante. L'esecuzione, impegnativa, di Mi sento bene non è mai decollata, con la povera Rosalba Pippa incappata in alcune stonature, ma soprattutto

Giochi - ecco Che cosa ha deciso l'Agcom sugli sponsor di Chievo - Lazio - Torino e Roma : Come è accaduto a fine anno con la Lega di Serie A che si è rivolta ad Agcom e Ministero dell'Economia e delle Finanze per avere chiarimenti . cosa CAMBIA PER LE sponsorIZZAZIONI CON IL DECRETO ...

Irama a Sanremo 2019 : “Il talent è un megafono - la cosa più importante è quello Che hai da raccontare” (video) : Irama rilascia Giovani per sempre, la nuova versione dell'album Giovani, lanciato dal singolo sanremese dal titolo La ragazza con il cuore di latta. Reduce dal trionfo ad Amici di Maria De Filippi, Irama non ha mosso i suoi primi passi nel talent show. Alle sue spalle, un esordio al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano cosa resterà ma anche la partecipazione al Summer Festival di Roma. In conferenza stampa, a ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice Che…” : al Divo Claudio sarebbe stato chiesto di evitare interviste ed è arrivata una coppia molto nota : Ci siamo, preparate il caffè per la finale che si preannuncia lunghissima. Chi vincerà? Nelle ore precedenti alla puntata di cosa si chiacchiera molto. Verità o falsità? Ma soprattutto è un fatto o si dice? Claudio Baglioni, a parte la partecipazione in sala stampa, non sembra concedersi molto ai microfoni dei giornalisti delle numerose trasmissioni tv. Unica eccezione SkyTg24, perché le polemiche di FATTO hanno infiammato la vigilia. SI dice ...

Motta : chi è e Che cosa ha fatto prima di Sanremo : Ha 33 anni e negli ultimi 13 ha fatto musica: ieri ha già vinto un premio, e stasera canta "Dov'è l'Italia"

Che cosa c'entra Mosca nella crisi tra Francia e Italia : Giovedì scorso la Francia ha richiamato a Parigi Christian Masset, il suo ambasciatore a Roma. La maggior parte dei media Italiani ha spiegato questa crisi diplomatica come il vertice dell'escalation tra i due paesi – e le due visioni politiche che essi hanno dell'Europa e del mondo – in vista delle

Chi è Ghemon e Che cosa ha fatto prima di Sanremo : È la prima volta da concorrente al Festival per il rapper avellinese, ma lo scorso anno era stato uno degli ospiti

Che cosa ha fatto Anna Tatangelo in soli 32 anni : Sembra in giro da una vita, e in effetti è così: ha cominciato presto, ed è l'ottava volta che passa al festival di Sanremo

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La dura legge del Flop - Dai “Cancelli del cielo” di Cimino al cinema, a Celentano e Grillo in gennaio in tv. Dalla Coca-Cola alla cilieg

Muore la «Regina del Rosa» Rosamunde PilCher : cosa c’era oltre i best-seller : Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Ce li ricordiamo ancora i classici di Rosamunde Pilcher negli scaffali dei best-seller, in edizione economica e tascabile. Così come ci ricordiamo la foto dell’autrice dietro la copertina rigida che, dagli anni Ottanta ai Duemila, sembrava restituire la stessa signora di classe, con gli occhietti a fessura e i capelli cotonati, a grandi onde. Il tempo pareva essersi ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice Che…” : Arisa sarebbe molto agitata - per un preciso motivo : Ormai ci siamo quasi, la quarta puntata proporrà addirittura ventiquattro duetti riducendo, o praticamente, eliminando le parti dedicate allo spettacolo. Mentre impazza il totovincitore, mentre si pensa a chi guiderà il Festival nel 2020 continuano le indiscrezioni. Vere o false? Ma sopattutto è un FATTO o SI dice? Il FATTO che Arisa sia una delle più belle voci della canzone italiana non è in discussione. A Sanremo, dove è in gara con “Mi ...

Dimmi Che cosa mangi e ti dirò di che umore sei : Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia', con il dottor Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, e il 'turista per caso' Patrizio Roversi.

Lost - reboot all’orizzonte : ‘È qualcosa Che sogno prima di addormentarmi’ : E se persino Lost godesse di un rilancio con un nuovo reboot? Oggi i remake, i reboot e i revival sembrano obbligatori per film e serie tv: l’ultimo in ordine d tempo è il recupero di Beverly Hills 90210 come ha confermato la stessa Tori Spelling ma anche la nota Roswell, la serie sui tre alieni adolescenti, ha appena goduto di una nuova versione. In questo turbine di riedizioni di serie storiche perché non prendersi la briga di riportare ...

Gilet gialli : chi sono - cosa chiedono e perché invadono Sanremo : I Gilet gialli vanno a manifestare a Sanremo. Ad annunciarlo è stato uno dei leader del movimento freancese, Maxime Nicolle, alias Fly Rider sui social. L'evento è previsto per l'8 febbraio alle 14 per, riferisce l'Ansa,«far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle». Il 31enne Nicolle ha aggiunto che la manifestazione sarà «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare ...