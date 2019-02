Champions League Psg: Cavani in dubbio per Manchester

lanotiziasportiva

(Di domenica 10 febbraio 2019) Brutta tegola in casa Paris Saint Germain:potrebbe saltare la sfida contro ilUnited di.Una vittoria dal sapore amaro quella conquistata ieri pomeriggio al Parco dei Principi dal Paris Saint-Germain. La formazione di Thomas Tuchel ha vinto per 1 a 0 contro il Bordeaux grazie al rigore trasformato da Edinson. La brutta notizia è quella che vede protagonista a suo malgrado proprio l’attaccante uruguaiano, costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo a causa di un infortunio muscolare, subito proprio nel calciare il rigore.Una brutta tegola per il club parigino in vista della sfida di andata all’Old Trafford contro ilUnited in. Oltre a, Tuchel dovrà fare a meno dell’infortunato Neymar.La preoccupazione di TuchelIl tecnico del Psg non nasconde la sua preoccupazione al termine ...