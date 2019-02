Caro Mahmood | ragazzo italiano

huffingtonpost

(Di domenica 10 febbraio 2019) No,, non si fa. Non sta bene, vincere la cosa più inoffensiva del mondo (forse dopo il Premio Strega): il festival di Sanremo. Il carrozzone musical-televisivo che ogni anno si prova a rinnovare, con le sue dirette monumentali, i suoi comici affaticati, la sua parata di ospiti, la sua scelta di canzoni che scontenta sempre qualcuno.. E che brutta cosa, doverlo precisare, come se significasse qualcosa. Come se essere nato in Italia, parlare, condividere con milioni di ragazzi italiani i gusti e le speranze significasse qualcosa di più, o di meno, rispetto alla tua canzone, alla tua musica che, a sorpresa, è piaciuta a tutti.Oh,, che ti doveva capitare: vincere il Festival di Sanremo con una canzone che s'intitola "Soldi" (il vero feticcio dell'Occidente tutto) ed è giusta giusta, tutta dentro ...