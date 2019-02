Carnevale di Viareggio | le immagini della prima sfilata

Meteo Carnevale Viareggio : Sabato 9 Febbraio prenderà il via l’edizione 2019 del Carnevale di Viareggio. Al mattino dalle 11:00 prenderà il via la cerimonia d’apertura, con la sfilata dei Carri in miniatura dell’Associazione Carri in Miniatura. Alle ore 16:00 con il classico triplice colpo di cannone avrà inizio il primo Corso Mascherato. Sfileranno sui Viali a Mare: 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 maschere ...

Carnevale di Viareggio 2019 : snobbati i politici italiani - c'è Trump - : Poca satira politica nostrana ma due carri dedicati al presidente degli Stati Uniti: sarà una sfilata molto particolare quella prevista nella città versiliana da sabato 8 febbraio. Donne, bullismo, inquinamento e ...

Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio con un carro allegorico dedicato all’evento : Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio. Questa l'ultima iniziativa per la promozione del grande evento voluto da Lorenzo Cherubini e che raggiungerà il Muraglione per ben due appuntamenti con biglietti in prevendita su TicketOne al costo di 52 € per posto unico. Ogni sfilata in programma per la prossima manifestazione sarà quindi aperta dal Jova Beach Party Opening Track, che farà anche da palco anche per i dj set dedicati ...

Jovanotti : un carro che celebra la sua musica al Carnevale di Viareggio : Artista italiano noto nel mondo per i titoli mondiali di scratch insieme ai Men In Skratch, Aladyn è da anni a Radio Deejay dove cura la regia di Tropical Pizza, uno dei programmi cult della radio ...

Carnevale di Viareggio - il primo corso mascherato in programma sabato 9 febbraio : La bella Viareggio, in provincia di Lucca, è una delle capitali del Carnevale in Italia. In virtù di ciò, anche quest'anno il famoso centro della Versilia si animerà con la sfilata di cinque corsi mascherati sui Viali a mare. Per quasi un mese, la rinomata località balneare toscana si trasformerà in un luogo di fantasia e divertimento, tra imponenti creazioni di cartapesta, party notturni, fuochi d'artificio, rassegne teatrali, kermesse ...

Carnevale DI VIAREGGIO DEDICATO ALLA 'DONNA' - IL VIA A FEBBRAIO : ... sono previsti 5 Corsi Mascherati: un mese in cui VIAREGGIO si trasforma - come ogni anno - nella fabbrica del divertimento, tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli ...

E’ donna il Carnevale di Viareggio edizione 2019 : La leggerezza delle vele gonfiate dal vento e la forza delle acque che sbuffano davanti agli scafi, e tra questi elementi le maschere di Ondina e Burlamacco che giocano e scherzano: è il manifesto d'autore del Carnevale di Viareggio 2019 firmato dall'artista Graziella Marchi, e presentato con le novità dei Corsi a Milano. L'opera di Marchi, come da tradizione, affianca il manifesto ufficiale, realizzato quest'anno da Nicoletta Poli.Due donne ...