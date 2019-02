Cancro | quell' odore che rivela la malattia | uno snodo fondamentale per la prevenzione

liberoquotidiano

: @elisea1976 E per quell'imbecille della #toffa il cancro è un opportunità.... O come Azzo l'ha chiamato lei... Ti sono vicino - CiroDattilo : @elisea1976 E per quell'imbecille della #toffa il cancro è un opportunità.... O come Azzo l'ha chiamato lei... Ti sono vicino - squopellediluna : @ero_chiara Io ho visto le pubblicità indiane dove ci sono guru che curano il cancro cliccando su quell'# - S4UDataNet : RT @flottspa: Oggi #4febbraio dobbiamo pensare a quell'Esercito di 'Combattenti Contemporanei' che sono le persone colpite dal #cancro Noi… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Questa che racconto è una piccola storia, ma molto importante per il suo contenuto e soprattutto per il suo significato scientifico. Una donna inglese, Claire Grandville, che vive a Hull in Gran Bretagna, diventata madre per la prima volta a 40 anni, mentre allattava al seno la sua neonata Matilda,