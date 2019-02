Cambiamenti climatici | il ghiaccio dell’Himalaya si sta sciogliendo Gli accordi di

Divisione del vortice polare : ecco gli effetti su Artico e USA e la relazione con i Cambiamenti climatici [DATI] : Nel gennaio 2019, il vortice polare si è indebolito, portando aria gelida sul Nord America e sull’Europa nella seconda metà del mese. L’estensione del ghiaccio dell’Artico è rimasta ben al di sotto della media, ma le temperature nell’estremo nord sono state più vicine alla media rispetto agli anni passati. Diamo uno sguardo più dettagliato alle condizioni che si sono venute a creare con la Divisione del vortice polare. Condizioni dell’Artico A ...

Cambiamenti climatici : in Australia condizioni meteo estreme sempre più gravi e frequenti : “Un nuovo modello guidato dai Cambiamenti climatici” è rappresentato dall’aumento della gravità e della frequenza delle condizioni meteo estreme in Australia nel 2018: lo ha rilevato il rapporto Weather Gone Wild, redatto dal gruppo ambientale Climate Council, e pubblicato oggi. “Stiamo vivendo i Cambiamenti climatici proprio ora in tutta l’Australia, dalle inondazioni a Townsville agli incendi nello stato di ...

Dal Nord al Sud Italia : i Cambiamenti climatici obbligano ad aumentare la resilienza delle comunità locali : “I fiumi scorrono ma non lo faranno per sempre. Servono nuovi sogni, adesso”: in questa frase, tratta da una canzone della celebre rock band degli U2, è riassunto lo spirito della firma del Contratto di Fiume del torrente Pesa, avvenuta nella significativa sede delle celebri Cantine Antinori a San Casciano, in provincia di Firenze. Si tratta di un’esperienza pilota a livello regionale, il cui lavoro preparatorio è stato promosso dal Consorzio di ...

I Cambiamenti climatici possono scatenare guerre. Attrezziamoci per evitarle : I cambiamenti climatici saranno la scintilla che spingerà in guerra nazioni altrimenti pacifiche? Non è semplice rispondere a questa domanda, certamente tra le più inquietanti di questo secolo. E le risorse idriche sono a loro volta l’elemento chiave del dilemma. Negli ultimi anni, numerosi studiosi di politica, storia, economia e climatologia hanno sostenuto che si tratta di un’ipotesi realistica. Vari storici hanno individuato nelle variazioni ...

Virus esotici in Italia - colpa di globalizzazione e Cambiamenti climatici : Virus ‘esotici’ alla conquista del Belpaese. West Nile Virus, Usutu, Zika, Chikungunya e Dengue “oggi sono una realtà con cui devono fare i conti anche gli ospedali Italiani“. A sottolinearlo in una nota sono alcuni esperti del settore, che chiamano in causa globalizzazione e cambiamenti climatici. Le malattie trasmesse all’uomo attraverso la puntura di insetti rendono urgente disporre di sistemi diagnostici in ...

Contro i Cambiamenti climatici - scienziati al lavoro per creare una super pianta in grado di "divorare" l'anidride carbonica : Contro i drastici cambiamenti climatici in atto, dovuti principalmente alle attività umane sulla Terra, la scienza gioca la carta più potente, quella di "Madre Natura". Un'equipe di scienziati californiani del Salk Institute for Biological Studies è infatti impegnato in un progetto che mira a creare una ...

Il Festiva dedicato alla sostenibilità ambientale - alla narrazione della storia del territorio - alle nuove strategie di indagine dei Cambiamenti climatici : 1/7 ...

Reggio Calabria : al Planetario Pytagora si parla di Cambiamenti climatici e scienza : A Reggio Calabria si parlerà di scienza e cambiamenti climatici. Mercoledì 30 Gennaio ore 21.00 presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria il Dott. Angelo Vazzana, Direttore scientifico del “Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria, terrà un seminario sul tema: “Il Mare: cambiamenti climatici, sostenibilità e ricchezza di una fonte di vita”. Il tema è tra quelli raccomandati dal Ministero ...

Caldo estremo in Australia - effetti devastanti sulla fauna : milioni tra pesci - pipistrelli - cavalli e cammelli morti. “I Cambiamenti climatici sono definitivamente qui” [FOTO] : 1/10 ...

Cambiamenti climatici - obesità e denutrizione sono connessi : “Necessario accordo globale per combatterli” : I Cambiamenti climatici, l’obesità e la denutrizione sarebbero strettamente legate, ed andrebbero affrontate con un accordo globale simile a quello di Parigi (firmato nell’ambito della COP21 del 2015): lo chiedono membri di una commissione istituita da “Lancet“, secondo cui servono politiche che contrastino gli interessi delle grandi compagnie. La produzione di cibo è una delle principali cause dei Cambiamenti climatici. ...

Invasione di Meduse colpa dei Cambiamenti climatici? : Condividiamo le parole espresse dal Meteorologo Filippo Thiery, in merito ad alcuni fatti “strani”, che vengono troppo spesso attribuiti ai cambiamenti climatici.. Titoli di giornale sull’Invasione di Meduse di alcuni giorni fa Ennesimo, sconfortante esempio di come i cambiamenti climatici siano spesso chiamati in causa a sproposito, svilendoli regolarmente ad argomento pretestuoso e strumentale, nel grande calderone ...

I Cambiamenti climatici potrebbero diminuire i nuovi nati di sesso maschile : (foto: Blaine Harrington III via Getty Images) I cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto anche sulle nascite ed essere associate a variazioni di genere, ovvero sul rapporto fra nuovi nati di sesso maschile e femminile. Questo rapporto, infatti, non è sempre 50 e 50, ma può variare in maniera rilevante anche a causa del riscaldamento globale. Ad affermarlo, oggi, sono almeno due ricerche, che analizzano l’associazione fra aumento ...

Cambiamenti climatici - c’è una piccola possibilità di evitare la catastrofe : (Foto: Getty Images) Le speranze di salvezza sono al lumicino. E sono legate al fatto che ad ardere, nel lumicino, non ci siano i combustibili fossili. Parliamo, naturalmente, di Cambiamenti climatici. Ribadendo, ancora una volta, che c’è ben poco da sorridere. Dopo i severi ammonimenti dello Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), che nell’ottobre scorso aveva sottolineato come l’umanità fosse “ben lontana” dal tenere sotto controllo ...

Cambiamenti climatici - le imprese devono essere preparate. E il primo passo è valutare i rischi : di Federica Gasbarro Ondate di calore, siccità, venti forti e trombe d’aria, piogge intense e inondazioni sono solo alcuni degli eventi catastrofici estremi che con sempre maggiore intensità e frequenza colpiscono il nostro Paese ogni anno. Le conseguenze si misurano in danni sociali ed economici, quali decessi e danneggiamenti di beni mobili e immobili. Tali danni riguardano sempre più spesso non solo le istituzioni e i privati cittadini, ma ...