Cagliari | Maran si gioca la panchina contro il Parma | i nomi del sostituto FOTO ...

Cagliari - fiducia a Maran : panchina mai in discussione : Un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato e una classifica che adesso vede il Cagliari precipitare pericolosamente nelle zone calde della lotta salvezza. Formazione rossoblù che dopo la ...

Cagliari - infortunio per Birsa. Maran preoccupato : 'Non recupererà a breve' : Tre sconfitte e un pareggio nelle quattro gare disputate, infine il brutto infortunio: " Che è serio " ha ribadito Maran nel post gara ai microfoni di Sky Sport " si tratta di una doppia frattura all'...

Panchina Cagliari - Maran sulla graticola : i nomi valutati per il sostituto [FOTO] : 1/8 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Maran : "Voglio rivedere il mio Cagliari" : CAGLIARI. "L'Atalanta è il peggior avversario che poteva capitarci in questo momento, sia per il valore della squadra di Gasperini, sia per il grande momento di forma che sta attraversando". Così l'...

Cagliari-Atalanta : la sfida tra Maran e Gasperini di lunedì mette in palio punti pesanti : Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, torna la Serie A. La 22esima giornata sarà ricca di spunti e di match interessanti sia per lotta per l'Europa che per quella per la salvezza. Tra questi c'è senza alcun dubbio quello tra Cagliari e Atalanta. La sfida tra rossoblu e nerazzurri, in programma lunedì alle ore 21, chiuderà questo turno è potrà dire senza alcun dubbio molto sul futuro della stagione delle due squadre. La classifica potrebbe far ...

Roma - saluta Pellegrini : 'Vado a Cagliari - ho parlato con Maran e...' : Luca Pellegrini , terzino della Roma , saluta il club giallorosso per il Cagliari . Queste le sue parole a Sky Sport : ''Sono felicissimo, non vedo l'ora inizi questa avventura. Vado con la migliore delle intenzioni, adesso devo andare così prendo il primo aereo e vado a Cagliari. Maran? Ci siamo scambiati due ...

Calciomercato - il nuovo Cagliari : 8 acquisti messi a segno - ecco come cambia l’11 di Maran : Cagliari, 8 nuovi acquisti per la società del presidente Giulini: ecco come Maran potrà modificare la formazione sarda Il Cagliari è stato attivissimo durante la sessione di Calciomercato invernale. La società del patron Giulini si appresta a vivere una seconda parte di stagione con alte aspettative dopo gli 8 acquisti messi a segno in questo gennaio. Birsa (c, Chievo), Oliva (c, Nacional), Deiola (c, Parma),Despodov (a, CSKA Sofia), Lu. ...

Cagliari - Maran 'Abbiamo fatto meglio dell Empoli - ma ci manca continuità' : Cagliari - 'Oggi abbiamo giocato una buona gara. Penso che meritavamo un risultato positivo e che nell'economia della gara il Cagliari abbia fatto di più dell'Empoli'. Sono le parole del tecnico dei sardi, Rolando Maran, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 arrivato contro l'Empoli in ...

Serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : Farias salva Maran al 91' : Non è facile sbancare la Sardegna Arena. Se n'è accorto anche l' Empoli , che pure aveva recuperato lo svantaggio iniziale firmato da Leonardo Pavoletti al 36', grazie a un colpo di testa di Di ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con l'Empoli serviranno pazienza e ferocia» : Cagliari - " Oltre alla pazienza servirà grande ferocia". Così Rolando Maran , nella conferenza stampa di presentazione della gara con l' Empoli . Il tecnico del Cagliari , in conferenza stampa, ...

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Vogliamo qualificarci» : Cagliari - "Come prima cosa ci tenevo a salutare Dessena , per quel che ha dato al Cagliari negli anni passati e in questi ultimi mesi nei quali ho avuto la fortuna di lavorare insieme a lui. Daniele ...

Cagliari - preso Birsa dal Chievo Verona : accontentato Maran : Valter Birsa si avvicina a grandi passi al Cagliari del suo ex allenatore Maran, per l’affare manca solo l’ufficialità Valter Birsa si appresta a passare dal Chievo Verona al Cagliari del suo ex allenatore Rolando Maran. Il calciatore ha trovato l’accordo col club ed anche le due società sono vicinissime al sì definitivo per il trequartista sloveno che prenderà idealmente il posto del suo ex compagno Castro, infortunato ...

Calciomercato Cagliari - Maran preme per Birsa : Cagliari - Non sarà una trattativa facile, ma il Cagliari ci proverà seriamente. Dopo l'infortunio che ha praticamente chiuso in anticipo la stagione di Lucas Castro , Maran cerca un altro ...

Calciomercato Cagliari - Maran ha le idee chiare : ecco l’identikit del calciatore richiesto : Calciomercato Cagliari, la società sarda si è messa in moto per accontentare il tecnico Rolando Maran in vista della sessione invernale Calciomercato Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha richieste precise per il mercato invernale. Ha infatti chiesto alla società un calciatore che possa prendere il posto tatticamente dell’infortunato Castro. In un primo momento l’assalto a Soriano sembrava andare a buon fine, ma ...