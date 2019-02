Brexit, May verso rinvio voto ratifica

: Brexit, May chiede più tempo per le modifiche all’accordo sul confine irlandese - LaStampa : Brexit, May chiede più tempo per le modifiche all’accordo sul confine irlandese - GazzettaDelSud : #Brexit, Theresa #May prende altro tempo e il voto slitta a fine mese -

Theresa May potrebbe chiedere un altrosulladell'accordo sulla. Lo conferma il ministro Brokenshire ammettendo che è impensabile chiudere in pochi giorni la partita appena riaperta con l'Ue nel tentativo di rivedere l'intesa. L'ipotesi è che May proponga ilentro febbraio di una mozione emendabile. Preoccupata l' opposizione che teme che May possa continuare a temporeggiare per poi imporre un ultimatum secco alla vigilia del 29 marzo, fra l'accordo raggiunto e lo spettro del no deal.(Di domenica 10 febbraio 2019)