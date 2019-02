: Brasile,migliorano condizioni Bolsonaro - TelevideoRai101 : Brasile,migliorano condizioni Bolsonaro -

Il presidente brasilianonon ha la febbre e la sua evoluzione clinica e chirurgica è buona, più di dieci giorni dopo l'intervento chirurgico all'addome per i postumi del ferimento a coltellate dello scorso anno. Il capo di Stato, 63 anni, è ricoverato presso un'unità di terapia semi intesiva dell'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. Secondo il programma iniziale avrebbe dovuto lasciare l'ospedale questa settimana, ma non ha ancora iniziato a mangiare normalmente e viene nutrito per via endovenosa.(Di domenica 10 febbraio 2019)