Brasile | il legame Bannon-Bolsonaro esce dall’ombra | il figlio del presidente sarà leader

(Di domenica 10 febbraio 2019) Per lungo tempo iltra la famiglia delbrasiliano Jaire il discusso ex stratega della Casa bianca Steveè stato tenuto sotto traccia. Da candidato alla presidenza delha continuato a negare di avere qualsiasi tipo di relazione con il politico conservatore statunitense. Linea mantenuta anche dopo la pubblicazione su twitter di una foto dicon ilminore Eduardo, volato lo scorso agosto negli Stati Uniti per incontrare ildi The Movement, organizzazione di estrema destra che mira a unire politici populisti, sovranisti e conservatori cristiani di tutto il mondo sotto un un’unica guida.All’epoca del primo incontro con Eduardo, il nome diera stato da poco associato allo scandalo di Cambridge Analytica, società finanziatrice del suo sito, Breitbart News, e della quale risulta essere uno dei padri ...