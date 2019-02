Bombe carta e paura | gli anarchici scatenano la guerriglia a Torino 

Ncc in protesta al Senato - cariche della polizia e Bombe carta. Sette contusi : cariche della polizia e lancio di bombe carta alla manifestazione degli Ncc che si è tenuta lunedì pomeriggo in Centro Storico . Sette le persone contuse, un manifestante e sei poliziotti. La giornata ...

Roma : ultras laziali lanciano Bombe carta e sassi contro agenti : A Roma ci sono stati pesanti scontri durante la notte scorsa, nel quartiere Prati: nel corso dei festeggiamenti in via Libertà per i 119 anni trascorsi dalla nascita della Società Sportiva Lazio circa 300 ultras , staccandosi dalla folla festante che contava intorno a 2500 tifosi, sono avanzati a volto coperto verso gli agenti del Reparto Mobile. Gli ultras , creando un fronte unico e trincerandosi dietro i secchi dell'immondizia, hanno iniziato ...

La festa della Lazio finisce male : guerriglia nella notte - sassi e Bombe carta contro la polizia [DETTAGLI] : Una giornata di festa che però si è trasformata in una guerriglia. I tifosi della Lazio si sono riuniti per festeggiare i 119 anni di storia, una data sempre molto importante per il club ma il finale è stato inaspettato. Scontri in piazza della Libertà al centro di Roma, nel dettaglio un gruppo di tifosi con il volto coperto si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia ...