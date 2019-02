Bologna-Genoa 1-1 | gli emiliani ritrovano il gol di Destro

Bologna - l'effetto Mihajlovic spegne il Genoa : 1-1 al Dall'Ara - pari tra i rimpianti : Un piccolo mattoncino ancora per il Bologna a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, un’occasione sprecata secondo i più pessimisti. L’effetto Mihajlovic , dopo la vittoria a San Siro con l’Inter, produce stavolta solo un pari interno con il Genoa al termine di una gara bipolare, con gli emiliani inc

Il Bologna si ferma alla… traversa - la testata di Destro non basta : Lerager salva il Genoa dal ko : L’attaccante del Bologna trova il vantaggio con un bel colpo di testa, il Genoa reagisce con Lerager e si prende un ottimo punto Lukas Lerager risponde a Mattia Destro e termina così in parità sull’1-1 il ‘lunch match’ della 23ªa giornata di Serie A tra Bologna e Genoa disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della capoluogo emiliano. Massimo Paolone/LaPresse Un punto che fa più al caso dei liguri ...

Serie A - 'lunch match' Bologna -Genoa 1-1 : 14.26 Divisione della posta tra il Bologna di Mihajlovic reduce dal colpo a San Siro e il Genoa di Prandelli al terzo risultato utile di fila. Al 'Dall'Ara' 1-1 il 'lunch match' della 23.ma giornata. Avvio su ritmi blandi.Vantaggio dei padroni di casa al 17':Poli pennella, Radu sbaglia l'uscita e Destro lo beffa anticipandolo di testa. Reazione Genoa dopo la mezz'ora, ma Skorupski dice no due volte a Sanabria, per capitolare al 33' su colpo di ...

Bologna-Genoa - : Prandelli: «Dobbiamo lottare per vincere, non per contenere». Il tecnico si affida al tridente composto da Lazovic, Sanabria e Kouamé