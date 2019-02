Bologna-Genoa 1-0

Bologna-Genoa 0-0 | : Sfida salvezza per il Grifone. Prandelli punta sul 4-3-3 con il tridente composto da Lazovic, Sanabria e Kouamé

Bologna-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Bologna-Genoa: diretta streaming,formazioni e cronaca in tempo reale Bologna-Genoa si giocherà Domenica 10 Febbraio alle 12.30 presso lo stadio “Dall’Ara” di Bologna e sarà valida per la 23a giornata di Serie A. Il Bologna arriva al match dopo la vittoria di misura contro l’Inter del turno precedente mentre il Genoa nell”ultima uscita non è andato oltre l’1 a 1 con il Sassuolo. Bologna-Genoa: dubbi per ...

Bologna-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Bologna-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Il lunch match della 23a giornata di Serie A è Bologna-Genoa, in programma domenica 10 febbraio 2019 alle ore 12:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Match salvezza quello che si disputerà in terra emiliana, fra due formazioni distanti in classifica ma che condividono lo stesso obiettivo finale. Il Bologna è reduce dalla bella vittoria di San Siro contro ...

Probabili Formazioni Bologna – Genoa - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Bologna – Genoa, Serie A 10/02/2019Bologna e Genoa si sfidano nel lunch match della domenica: entrambe le squadre necessitano di una vittoria per staccarsi dalla zona rossa, anche se i liguri sono più tranquilli degli emiliani.Bologna – Mihajlovic confermerà il 4-3-3 con Skorupski in porta e Dijks e M’Baye sulle fasce, mentre i centrali saranno Calabresi e Danilo. Centrocampo con Pulgar regista e Poli e ...

Bologna - Genoa : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : diretta di Bologna Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell'incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle ore 12:30 Bologna Domenica 10 febbraio alle ore 12:30 si disputerà, presso ...

