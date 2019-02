Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Trento espugna Venezia al supplementare - Brindisi comoda su Pistoia : La diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude con un risultato a sorpresa e un largo scarto. L’imprevisto lo confeziona Trento, che va a vincere al supplementare a Venezia dopo aver rischiato di gettare via un enorme vantaggio, mentre il largo divario è quello che Brindisi infligge a Pistoia, regalando una notte felice alla gente del PalaPentassuglia. UMANA REYER Venezia-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-81 dts (13-22, 23-44, ...

Basket - Serie A : Trento espugna Venezia dopo un supplementare - successo per Brindisi - la classifica : Basket, Serie A: Brindisi prosegue la propria corsa verso i playoff, vittoria importante per Trento in quel di Venezia Basket, Serie A, si è conclusa la 19ª giornata di campionato. Tra Venezia e Trento è stato spettacolo, una gara molto equilibrata terminata solo dopo un supplementare. Watt ha infatti segnato il canestro che ha portato Venezia all’overtime, ma Trento ha avuto modo di trovare le forze per un nuovo allungo chiudendo la ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 17a giornata : Venezia in testa da sola - ok Ragusa - Broni e Sesto San Giovanni. In coda Empoli espugna Battipaglia : La diciassettesima giornata di Serie A1 femminile va in archivio con il ritorno dell’Umana Reyer Venezia in testa alla classifica, dopo la vittoria sul campo di una mai realmente doma Vigarano. Nel miglior match di giornata, invece, è Ragusa ad avere la meglio su San Martino di Lupari, mentre Empoli espugna Battipaglia al supplementare. PASSALACQUA Ragusa-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 69-64 (26-14, 39-34, 58-53) Secondo posto in classifica ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...

Serie A Basket - 19ª Giornata – Milano feroce nel segno di Nunnally : ok Torino e Varese : L’Olimpia Milano stende Pesaro nel segno di Nunnally, vittorie per Torino e Varese: i risultati della 19ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino contro Brescia nel lunch match, il pomeriggio della 19ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match davvero interessanti. Apre le danze Torino che batte Sassari fra le mura amiche del PalaRuffini. Decisiva la prova di McAdoo autore di 20 punti. Colpo esterno di Varese che porta via ...

Basket - Serie A : Avellino rialza la testa - 79-67 su Brescia : Avellino - Brescia 79-67 La Sidigas Avellino ritrova la vittoria superando Brescia, dopo sette sconfitte consecutive tra campionato ed Europa, prendendo fiducia in vista della Final Eight di Coppa ...

LIVE Olimpia Milano-Pesaro Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : meneghini per tornare alla vittoria dopo il ko a tavolino : Appuntamento alle 18:15 per Milano-Pesaro, match valido per la 19ma giornata della Serie A di basket. Sul parquet del Mediolanum Forum l’Olimpia vorrà riscattare la sconfitta a tavolino subita la settimana scorsa contro Pistoia per via dell’utilizzo del neo-acquisto Nunnally, il quale avrebbe dovuto, invece, scontare una squalifica molto datata e risalente al periodo avellinese della propria carriera. Il cestista americano, tagliato ...

Basket Serie A - la Sidigas Avellino vince 79-67 contro Brescia : TORINO - La 19.a giornata di Serie A riparte dal match delle 12.00 tra Avellino e Brescia . Dopo la vittoria di Cantù su campo di Reggio Emilia e la sconfitta della Virtus Bologna a Cremona , la ...

Basket - serie C : reagisce a insulto razzista e viene espulso : Per la cronaca la partita è stata vinta da Robbio 78-75 e Kader Kam è risultato determinante con 26 punti realizzati sino al momento dell'espulsione. Gasport

Basket - Serie A : Avellino-Brescia 79-67 - Green e Sykes trascinano i campani : Avellino ha sconfitto Brescia per 79-67 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A di Basket, i campani hanno agganciato Cremona al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio su Brindisi e due in meno di Venezia mentre la Leonessa rimane in dodicesima posizione. I lombardi sono scappati via nel primo quarto con un parziale di 26-18 ma i padroni di casa, reduci dall’eliminazione subita in Champions League, si sono ...

Serie A Basket - Avellino vince il lunch-match contro Brescia : la Sidigas si impone 79-67 : Dopo un avvio non brillante, i padroni di casa aumentano l’intensità del proprio gioco e riescono a condurre in porto un’importante vittoria Dopo tre sconfitte consecutive, Avellino torna a sorridere battendo Brescia nel lunch match della diciannovesima giornata. Un successo che ci voleva per gli irpini, rimasti agganciati al terzo posto grazie ad una prestazione positiva fornita nel match di oggi, nonostante una partenza sotto ...

Basket Serie A - gli anticipi della 19ª giornata : Cantù vince a Reggio Emilia - Cremona batte Bologna : ROMA - La 19.a giornata della Serie A di Basket inizia con due anticipi: Reggiana - Cantù e Cremona - Bologna . REGGIANA-CANT Ù - Dopo quattro sconfitte consecutive la Grissin Bon ha cambiato cambia ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Cantù espugna Reggio Emilia - Cremona supera Bologna : Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti. Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata ...