Basket | 19a giornata Serie A 2019 | Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro

oasport

: #Basket, 19a giornata Serie A 2019: #Milano domina contro #Pesaro! #Varese sbanca #Trieste mentre #Torino ritrova i… - OA_Sport : #Basket, 19a giornata Serie A 2019: #Milano domina contro #Pesaro! #Varese sbanca #Trieste mentre #Torino ritrova i… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19adellaA 2018-di. Tutto come da pronostico trae Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolinoPistoia ed èta alanche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza perSassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il difficile campo di Trieste.Nella prima partita in programmaha sconfitto nettamente Sassari con il punteggio di 102-83 ritrovando la vittoria dopo un periodo di grandissima difficoltà. Dallas Moore (20 punti), James McAdoo (20 punti) e Mouhammadou Jaiteh (18 punti e 12 rimbalzi) hanno trascinato algli uomini di Paolo Galbiati, mentre Jaime Smith (26 punti) e Tyrus McGee (20 punti) non sono bastati alla formazione di Vincenzo ...