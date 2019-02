Bankitalia | Tria tiene il punto | ' Va difesa l' indipendenza di palazzo Koch'

Bankitalia - Di Maio-Salvini d'accordo sulla «discontinuità». Tria : «Va difesa» : Soprattutto quando ci sono problemi di recessione di economia disoccupazione e lo spread che aumenta» ha detto '. il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a margine delle cerimonie per il ...

Bankitalia - Di Maio-Salvini d'accordo sulla «discontinuità». Tria : «Va difesa» : «Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio, se ci chiedono un parere sul rinnovo io dico no: c'è bisogno di discontinuità» spiega il ministro dello Sviluppo a Milano...

Bankitalia - Tria : “L’indipendenza va difesa”. Di Maio : “Non attacchiamo l’istituzione ma serve discontinuità” : Mentre gli alleati di governo Luigi Di Maio e Matteo Salvini ribadiscono che su Bankitalia “c’è bisogno di discontinuità“, il ministro dell’Economia Giovanni Tria per la prima volta commenta lo stop al rinnovo del mandato del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini dicendo all’Ansa che l’’indipendenza di via Nazionale “va difesa, mi sono già espresso”. Poche parole che, oltre a confermare ...

