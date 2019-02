Bankitalia | Di Maio-Salvini d' accordo sulla «discontinuità» Tria | «Va difesa»

Bankitalia - Tria contro Di Maio e Salvini : “L’indipendenza va difesa” : L’indipendenza di Bankitalia «va difesa. Mi sono già espresso». Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si schiera con Via Nazionale, rispondendo all’Ansa, dopo gli attacchi di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio, se ci chiedono un parere sul rinnovo...

Bankitalia - Tria : “L’indipendenza va difesa”. Di Maio : “Non attacchiamo l’istituzione ma serve discontinuità” : Mentre gli alleati di governo Luigi Di Maio e Matteo Salvini ribadiscono che su Bankitalia “c’è bisogno di discontinuità“, il ministro dell’Economia Giovanni Tria per la prima volta commenta lo stop al rinnovo del mandato del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini dicendo all’Ansa che l’’indipendenza di via Nazionale “va difesa, mi sono già espresso”. Poche parole che, oltre a confermare ...

Bankitalia - Tria contro Salvini e Di Maio : «L'indipendenza dell'istituto va difesa» : L'indipendenza di Bankitalia «va difesa. Mi sono già espresso». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'Ansa nelle vie del centro di Roma. L'intervento del ministro del Tesoro arriva dopo che, nella giornata di sabato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e ...

