Autonoma | elettrica e condivisa | ecco il futuro dell' auto

Decolla l'alleanza Ford-Volkswagen. L'accordo sui commerciali dovrebbe allargarsi ad auto elettrica e guida Autonoma : DETROIT - La sensazione è che potrebbe essere solo un primo passo. La nascita di un nuovo gigante. Nelle fredda città del Michigan dove è in corso il salone dell' auto ,...

Infiniti QX Inspiration - La Suv del futuro - elettrica e Autonoma : Sbalzi corti, linea di cintura molto alta, muso aguzzo, fari minimalisti, incavi laddove servono. Telecamere al posto degli specchi retrovisori e ampie piastre di protezione "a salire". Può bastare? La concept annunciata da Infiniti per il Salone di Detroit, la QX Inspiration, colpisce, non c'è che dire. Per le sue forme "liquide" - a Karim Habib, direttore del design Infiniti, questa definizione piace -, l'originalità ...